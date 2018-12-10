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В Москве на Манежной площади устроят новогоднее световое шоу

Власти Москвы подготовили для ее жителей и гостей грандиозное предновогоднее шоу, запланированное на Манежной площади. Каждый вечер с 14 по 20 декабря в Центральном выставочном зале людям продемонстрируют рождественские мини-истории.
В Москве на Манежной площади устроят новогоднее световое шоу

Москвичи и гости столицы смогут увидеть представления, созданные с использованием технологии видеомэппинга, с 19:00 до 20:00. Шоу «Новогодняя Москва» и «Путешествие в Рождество», говорится на сайте столичной мэрии, получат свое музыкальное и световое оформление. Проекции периодически начнут превращать фасад «Манежа» в карусель, в огромный подарок в яркой обертке, в помещение с большим камином.

В представлении «Новогодняя Москва» зрителей перенесут в зимний город со снежной пургой и нарядной елкой. Гости смогут заглянуть в бутик с подарками, подсмотреть за приготовлениями праздничных блюд. В конце шоу небо озарят огни фейерверка. В «Путешествии в Рождество» москвичи окажутся в сказке со знакомыми с детства образами. Манежная площадь превратится, то в кондитерскую с рождественскими сладостями, то в магазин игрушек, то в красочный паровоз. Организаторы предновогодних шоу ждут гостей 14-20 декабря.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:07

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