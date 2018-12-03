Наталья Сергунина предложила москвичам новый формат зимнего отдыха в «Городе Зимы»
На ВДНХ в честь грядущего 80-летия выставки открылся новый формат зимних активных развлечений для всей семьи. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Город Зимы» на территории почти 35 тыс. кв. метров разметил два огромных катка, площадки для боев в снежки, поле для игры в керлинг, снежные лабиринты, горки и трассы для снегоходов. На специально предназначенных для ребятишек машинах под наблюдением опытных инструкторов смогут кататься дети от 4-х лет. Посетители любого возраста смогут найти себе активность по душе. По «Городу Зимы» будет приятно просто совершать прогулки – территория украшена дизайнерскими инсталляциями и создает эффект настоящего новогоднего чуда. Наталья Сергунина сообщила на официальном сайте мэра Москвы, что работать «Город Зимы» будет до середины марта. На территории ВДНХ власти намерены реализовать и ряд других проектов. Заммэра назвала 2019 год особенным для ВДНХ: Отмечается 80-летний юбилей ВДНХ, и уже сейчас мы готовы удивлять москвичей и гостей столицы», - сказала заммэра.
«Город Зимы» на территории почти 35 тыс. кв. метров разметил два огромных катка, площадки для боев в снежки, поле для игры в керлинг, снежные лабиринты, горки и трассы для снегоходов. На специально предназначенных для ребятишек машинах под наблюдением опытных инструкторов смогут кататься дети от 4-х лет. Посетители любого возраста смогут найти себе активность по душе. По «Городу Зимы» будет приятно просто совершать прогулки – территория украшена дизайнерскими инсталляциями и создает эффект настоящего новогоднего чуда. Наталья Сергунина сообщила на официальном сайте мэра Москвы, что работать «Город Зимы» будет до середины марта. На территории ВДНХ власти намерены реализовать и ряд других проектов. Заммэра назвала 2019 год особенным для ВДНХ: Отмечается 80-летний юбилей ВДНХ, и уже сейчас мы готовы удивлять москвичей и гостей столицы», - сказала заммэра.
Культура
Добавил: Роман Сегодня, 10:33