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Наталья Сергунина предложила москвичам новый формат зимнего отдыха в «Городе Зимы»

На ВДНХ в честь грядущего 80-летия выставки открылся новый формат зимних активных развлечений для всей семьи. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Наталья Сергунина предложила москвичам новый формат зимнего отдыха в «Городе Зимы»

«Город Зимы» на территории почти 35 тыс. кв. метров разметил два огромных катка, площадки для боев в снежки, поле для игры в керлинг, снежные лабиринты, горки и трассы для снегоходов. На специально предназначенных для ребятишек машинах под наблюдением опытных инструкторов смогут кататься дети от 4-х лет. Посетители любого возраста смогут найти себе активность по душе. По «Городу Зимы» будет приятно просто совершать прогулки – территория украшена дизайнерскими инсталляциями и создает эффект настоящего новогоднего чуда. Наталья Сергунина сообщила на официальном сайте мэра Москвы, что работать «Город Зимы» будет до середины марта. На территории ВДНХ власти намерены реализовать и ряд других проектов. Заммэра назвала 2019 год особенным для ВДНХ: Отмечается 80-летний юбилей ВДНХ, и уже сейчас мы готовы удивлять москвичей и гостей столицы», - сказала заммэра.



 
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Культура
Добавил: Роман Сегодня, 10:33

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