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Взрывы в Шри-Ланке: Задержано 24 подозреваемых

В воскресенье, 21 апреля, в праздник католической Пасхи, на острове Шри-Ланка произошло несколько взрывов. Полицией было задержано 24 человека, связанных с этим событием. Прежде было известно о 13 арестованных..

Взрывы в Шри-Ланке: Задержано 24 подозреваемых


Представитель полиции сообщил, что задержанных отправили под стражу в департамент уголовных расследований.

Взрывы в Шри-Ланке: почти 300 погибших, 500 пострадавших



Жители и туристы страны стали свидетелями восьми взрывов в праздник Пасхи. Шесть из них произошло в церквях, находящихся в разных городах, а ещё отелях "Кингсбери", "Синнамон Гранд" и "Шангри-Ла". Примерно через два часа стало известно о седьмом взрыве, так же в гостинице на западе острова. Через короткое время случился восьмой - в жилом комплексе на западе Шри-Ланки.

По последним данным, число погибших составляет 290 человек. Среди них граждане Японии, США, Великобритании, Португалии, Нидерландов, Турции, Дании, КНР, Индии и Марокко. В целом пострадало около 500 человек.

Представитель российского посольства сообщил, что россиян среди пострадавших нет. Рекомендовано подождать с посещением Коломбо.



 
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Добавил: KElena Сегодня, 17:00

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