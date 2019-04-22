Взрывы в Шри-Ланке: Задержано 24 подозреваемых

Взрывы в Шри-Ланке: почти 300 погибших, 500 пострадавших





Представитель полиции сообщил, что задержанных отправили под стражу в департамент уголовных расследований.Жители и туристы страны стали свидетелями восьми взрывов в праздник Пасхи. Шесть из них произошло в церквях, находящихся в разных городах, а ещё отелях "Кингсбери", "Синнамон Гранд" и "Шангри-Ла". Примерно через два часа стало известно о седьмом взрыве, так же в гостинице на западе острова. Через короткое время случился восьмой - в жилом комплексе на западе Шри-Ланки.По последним данным, число погибших составляет 290 человек. Среди них граждане Японии, США, Великобритании, Португалии, Нидерландов, Турции, Дании, КНР, Индии и Марокко. В целом пострадало около 500 человек.Представитель российского посольства сообщил, что россиян среди пострадавших нет. Рекомендовано подождать с посещением Коломбо.