Взрывы в Шри-Ланке унесли больше жертв: До 290 человек погибло и 500 пострадали

Целью атаки на места скопления людей являлись местные христиане





В минувшее воскресенье, когда католики отпраздновали Пасху, на Шри-Ланке прозвучало восемь взрывов: первые шесть терактов произошли в отелях Коломбо, Баттикалоа и Негомбо и в трех храмах, следующий - в Дехивале на западной части острова, а восьмой взрыв раздался в спальном районе пригорода.Одну бомбу удалось обезвредить, как сказали правоохранители, возле международного аэропорта Бандаранаике.Было задержано 24 подозреваемых, обнаружен грузовик, который по мнению следователей был использован террористами. По приказу президента Шри-Ланки будет создан специальный комитет, специализирующий на расследовании терактов.