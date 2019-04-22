Взрывы в Шри-Ланке унесли больше жертв: До 290 человек погибло и 500 пострадали
Согласно недавно опубликованным отчетам, среди погибших или пострадавших россиян нет, но числятся граждане следующих стран: Дании, Пакистана, Индии, Японии, Турции, Марокко, КНР, США, Бангладеш и Великобритании.
В минувшее воскресенье, когда католики отпраздновали Пасху, на Шри-Ланке прозвучало восемь взрывов: первые шесть терактов произошли в отелях Коломбо, Баттикалоа и Негомбо и в трех храмах, следующий - в Дехивале на западной части острова, а восьмой взрыв раздался в спальном районе пригорода.
Одну бомбу удалось обезвредить, как сказали правоохранители, возле международного аэропорта Бандаранаике.
Было задержано 24 подозреваемых, обнаружен грузовик, который по мнению следователей был использован террористами. По приказу президента Шри-Ланки будет создан специальный комитет, специализирующий на расследовании терактов.
В минувшее воскресенье, когда католики отпраздновали Пасху, на Шри-Ланке прозвучало восемь взрывов: первые шесть терактов произошли в отелях Коломбо, Баттикалоа и Негомбо и в трех храмах, следующий - в Дехивале на западной части острова, а восьмой взрыв раздался в спальном районе пригорода.
Одну бомбу удалось обезвредить, как сказали правоохранители, возле международного аэропорта Бандаранаике.
Целью атаки на места скопления людей являлись местные христиане
Было задержано 24 подозреваемых, обнаружен грузовик, который по мнению следователей был использован террористами. По приказу президента Шри-Ланки будет создан специальный комитет, специализирующий на расследовании терактов.
Происшествия
Добавил: KElena Сегодня, 13:07