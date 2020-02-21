АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.77 USD 63.74
Курс валют на 21.02.2020

Viatti Bosco S/T эффективно удаляют воду и снежную кашу из пятна контакта с дорогой

Эксперты специализированного онлайн-портала «Автовзгляд» протестировали зимние шины Viatti Bosco S/T. Модель выпускается на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и разработана специально для кроссоверов и внедорожников. Тестирование модели типоразмера 235/60 R16 проходило на редакционном Hyundai Santa Fe Classic.
Viatti Bosco S/T эффективно удаляют воду и снежную кашу из пятна контакта с дорогой

Для испытаний эксперты выбрали улицы Москвы и загородные дороги ближнего Подмосковья. Эксплуатационные характеристики авторы тест-драйва оценивали на разных типах зимнего покрытия: на мокром и обледенелом асфальте, на заснеженном дорожном полотне, на покрытой наледью и снежной кашей дороге.

Журналисты высоко оценили систему Hydro Safe V с четырьмя широкими продольными канавками с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек, которая была применена при конструировании Viatti Bosco S/T. За счет этой технологии шина эффективно удаляет воду и снежную кашу из пятна контакта с дорогой.

«В мегаполисе, где зимой в снегопад многие уличные трассы часто превращаются в сплошное месиво из воды и снега, свойства шин Viatti Bosco S/T оказываются бесценными. Даже в этих непростых условиях шины при торможении держат дорогу очень неплохо, позволяя водителю довольно точно предсказать тормозной путь. На плавных виражах поведение Viatti Bosco S/T тоже понравилось — как показала практика, на Bosco S/T можно уверенно (но без «драйверского» фанатизма) проходить заснеженные изгибы дороги», – отметили эксперты издания.

Движение по зимней грунтовой дороге журналисты так же оценили высоко. По их словам, это стало возможно благодаря технологии VRF. Шина адаптируется к покрытию, повышая сцепление с дорогой и значительно смягчая переходы через стыки асфальта, ямы и другие неровности.

«Мы остались довольны первыми результатами практического тестирования шин Viatti Bosco S/T. В дальнейшем, уже по завершении зимнего сезона, тест-редакторы портала планируют провести контрольные замеры для оценки износостойкости протекторов этих шин. Но уже сейчас мы можем сделать вывод: Viatti Bosco S/T — это вполне достойный вариант зимней обувки для тех автомобилистов, которые подбирают сезонные шины для своих кроссоверов или внедорожников», – подвели итог журналисты.
Источник: https://www.avtovzglyad.ru/prilavok/disc/2019-11-24-zimnij-test-shin-viatti-bosco-s/t-dlja-krossoverov-i-vnedorozhnikov-uverennyj-komfort/

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Роман Сегодня, 22:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На проекте «Последний герой» Надежда Ангарская подралась с другими…
Джулия Ванг и Станислав Садальский назвали причины увольнения Дмитрия Шепелева с «Первого…
Toyota и Lexus для российского рынка получат уникальную противоугонную…
Юлия Меньшова продемонстрировала редкий снимок Веры…
«Что осталось за кадром»: В Сети появилось видео со свадьбы Собчак и…
Эксперты рассказали об обновлённых Volvo S90 и…
Бывшая девушка звезды «Дом-2» Игоря Русанова: «Обидно, что за 6 лет отношений он так и не позвал меня…
Рената Литвинова восхитила подписчиков снимком на…
Дмитрий Дибров раскрыл подробности своего лечения после…
Дочь Петросяна Викторина не желает знакомиться с Татьяной…
Стали известны цены на рестайлинговый седан Hyundai Solaris для…
Филипп Киркоров примет участие в масштабном проекте…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала, как реагирует на приступы обжорства и не…
В Перу показали похищенную 140 лет назад рукопись об истории…
Сторонники звезды «Дом-2» Алены Водонаевой «заминировали» 16 роддомов в…
Иосиф Пригожин о намерениях Валерии идти в политику: «У нее есть жизненный…
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна зарабатывает деньги продажей своих…
В Бельгии археологи обнаружили стену из человеческих костей у собора…
Телеведущая Ксения Собчак в немецкой форме «допросила»…
В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy…
Евгений Гришковец признался, что когда-то хотел уйти из профессии из-за нехватки…
Евгений Плющенко опроверг слухи о «любовнице» из…
Медики назвали овощи, которые людям нельзя употреблять слишком…
Меган Маркл планирует переехать в особняк в…
Степан Джигарханян прокомментировал ситуацию после сравнения Ольги Казаченко с…
Раскрыты технические характеристики смартфона OPPO Find…
Валерия об использовании ботокса: «Смотрю на те фото и…
Анджелина Джоли эмоционально призвала США вступиться за беженцев в…
Просмотреть все новости