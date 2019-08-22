Почему у электромобилей будущее только с нейтринной технологией зарядки
Германии понадобятся заправки размером с футбольное поле с бесчисленными зарядными станциями, если будет реализована перспектива выпустить на дороги миллионы электромобилей. Сегодняшних станций зарядки на автомагистралях будет недостаточно. Но есть альтернатива, которая работает и без зарядных станций, без проблем ограниченной дальности пробега и без выбросов CO2. По словам профессора Р. Штрауса, физика и научного консультанта Neutrino Energy Group, долгое ожидание процесса зарядки является одной из основных причин, почему электромобильность еще не получила признания.
Не только зреющая перспектива заполнить огромные площади зарядными станциями показывает, насколько мало общего имеют планы федерального правительства и автомобильной промышленности Германии с реальностью. «Автомобильный саммит» в июне прошлого года в Федеральной канцелярии разочаровал всех. Автопром надеется получить поддержку от федерального правительства для его преобразования в электромобильность, включая плотную сеть зарядных станций. Однако решение было принято только для ускорения «генерального плана» по строительству инфраструктуры зарядных станций.
Регистрация новых электромобилей также намного ниже ожиданий, хотя они растут. Согласно последним данным Федерального правительства, 31059 электромобилей были зарегистрированы в первой половине этого года - самый большой рост касается высокопроизводительных легковых автомобилей (более 150 кВт). На запрос из Бундестага относительно фактических данных по дальности пробега и потребительских параметров электромобилей Федеральное правительство должно было признать, что оно до сих пор не располагает достаточной информацией.
Несмотря на предоставление скидок вряд ли найдутся покупатели
Несмотря на предоставление скидок покупателям электромобилей (до 4000 евро), они все еще редкость в Германии. Немецкие автопроизводители предлагают на настоящий момент более 30 моделей электромобилей, но практически не находят на них покупателей. В настоящее время в Германии зарегистрированы всего около 400 000 электромобилей – при этом общее количество зарегистрированного автотранспорта 47 млн. К 2030 году количество электромобилей может возрасти от 7 до 10,5 млн. - считает Бернхард Маттес, президент Ассоциации автомобильной промышленности (VDA). Но при этом в их распоряжении будет находиться только около 20000 станций зарядки.
Не только на трассах отсутствуют зарядные станции, что приведет к фиаско электромобильности. Особенно в частном секторе и на рабочих местах, где в будущем должны будут заряжаться большинство электромобилей, они отсутствуют. Две трети немцев живут в городах в жилых блоках – многоэтажках без возможности зарядки электромобилей. Согласно опросу ADAC, 96 процентов подземных гаражей, где паркуются автомобили, даже не имеют обычной розетки. Согласно ADAC, эта проблема в ближайшей перспективе не будет решена. Только официальные изменения в законодательстве об аренде и собственности смогут закрепить «право на подзарядку автомобиля», которое может заставить арендодателей решить вопрос об установке зарядных станций.
Электронные автомобили: загрязнение окружающей среды даже без выхлопной трубы
Многие потребители предполагают, что электромобили являются безусловно экологически чистыми - то, что не имеет выхлопа, не может загрязнять окружающую среду? Но это заблуждение. Хотя электромобили не будут выделять выбросы в процессе движения, их аккумуляторы по-прежнему будут питаться от сети. Это электричество генерируется по-прежнему преимущественно из угля или других источников, производящих угрожающее количество выбросов СО2. Таким образом, потребность в энергии для электромобилей будет косвенно продолжать вызывать повышение использование токсичного ископаемого топлива.
Но даже если электричество поступает исключительно из возобновляемых источников энергии, отходы при утилизации батареи все равно будут загрязнять окружающую среду. В идеале, электромобили должны ездить без аккумуляторов или, по крайней мере, с гораздо меньшими батареями. Именно в этом направлении первые шаги уже были сделаны. Поскольку ясно, что нейтрино имеют массу, что было доказано Нобелевской премией по физике 2015 года, исследование преобразования "частиц-призраков" в энергию изучается и ученые работают над этим явлением.
Каждому автомобилю Neutrino – конвертер
В недалеком будущем каждый легковой и грузовой автомобиль может быть оснащен нейтринными энергетическми ячейками, которые могут преобразовывать энергию от любого вида излучения. Только для повышенных потребностей в энергии, таких как обгон, быстрое ускорение или движение в гору, потребуются небольшие батареи в качестве буфера, которые непосредственно заряжаются во времена низкого потребления энергии, например, когда автомобиль стоит или во время торможения. Даже самолеты могут использовать эту технологию, чтобы летать без авиатоплива, потому что вся избыточная энергия, которая генерируется от этой технологии, так же как и при использовании фотоэлектрической энергии, может быть преобразована в водород.
Вместо расширения и эксплуатации крупномасштабных энергетических сетей энергоснабжение должно быть децентрализовано, например путем оснащения каждого транспортного средства и, в конечном итоге, каждого домашнего хозяйства собственным нейтринным электрогенератором.
Хольгер Торстен Шубарт, генеральный директор Neutrino Energy Group говорит: «Наши ученые прилагают все усилия, чтобы добиться внедрения инновационной технологии π-электромобилей, которая поможет бороться с нынешней катастрофической ситуацией от СО2 выбросов автомобилей. Когда это произойдет, мы получим отличный инструмент для любой формы не только мобильного, но и стационарного использования этой технологии». "Между прочим,- добавляет профессор Штраус, NEUTRINOVOLTAIC технология также использует и электросмог, а, как известно, его появляется все больше и больше».
π - защищен как бренд во всем мире
Марка π-Car защищена как бренд во всем мира. π электромобиль питается энергией от невидимого излучения, которое преобразуется по всей глубине карбонного корпуса. Neutrino Energy Group запатентовала греческую букву π, что означает бесконечность, в качестве мирового бренда.
Хольгер Торстен Шубарт: «π - это число математического круга 3.14159265359, число бесконечности, символизируюет нам, в частности, и бесконечные возможности, которые возникают в результате применения технологии преобразования космического излучения».
Кто будет фактически производить этот автомобиль до сих пор является предметом переговоров. «Neutrino Energy Group не будет создавать сама π-Car, мы хотим разместить заказ на изготовление у лучшего в мире производителя автомобилей», - говорит Шубарт. «Любой, кто уже внедряет инновации в области электромобильности сегодня, может в будущем также расширить линейку за счет π электромобильности.
Чтобы неиспользованная энергия не терялась
Тот, кто кладет руку на свою машину, обнаруживает, что корпус машины нагревается, независимо от того, ярко ли светит солнце или пасмурно. «Что происходит, когда корпус нагревается?» По всему корпусу автомобиля атомы начинают очень быстро вибрировать, возникающая энергия не используется, в результате чего автомобиль снова охлаждается. Но модель π-Car использует все возникающие атомные вибрации", объясняет Штраус. Весь корпус транспортного средства использует эти возникающие атомные вибрации, преобразует их в электричество и, по возможности, накапливает их в аккумуляторе.
Какое преимущество имеет этот вид электромобильности?
Преимущество номер один, по словам Хольгера Торстена Шубарта: «Мне не нужна зарядная станция, где мне приходится долго ждать и второе преимущество: кто сегодня использует электричество от сжигания ископаемого топлива для передвижения в своем электромобиле, ничего не делает для восстановления экологического баланса, как раз наоборот, он производит CO2 намного больше, чем дизельные автомобили сегодня. Поэтому реальным решением для честной электромобильности будущего станет концепция π-Car».
Более подробную информацию можно получить: https://neutrino-energy.com
Авт. Klaus Wieland и Kerstin Heise
Не только зреющая перспектива заполнить огромные площади зарядными станциями показывает, насколько мало общего имеют планы федерального правительства и автомобильной промышленности Германии с реальностью. «Автомобильный саммит» в июне прошлого года в Федеральной канцелярии разочаровал всех. Автопром надеется получить поддержку от федерального правительства для его преобразования в электромобильность, включая плотную сеть зарядных станций. Однако решение было принято только для ускорения «генерального плана» по строительству инфраструктуры зарядных станций.
Регистрация новых электромобилей также намного ниже ожиданий, хотя они растут. Согласно последним данным Федерального правительства, 31059 электромобилей были зарегистрированы в первой половине этого года - самый большой рост касается высокопроизводительных легковых автомобилей (более 150 кВт). На запрос из Бундестага относительно фактических данных по дальности пробега и потребительских параметров электромобилей Федеральное правительство должно было признать, что оно до сих пор не располагает достаточной информацией.
Несмотря на предоставление скидок вряд ли найдутся покупатели
Несмотря на предоставление скидок покупателям электромобилей (до 4000 евро), они все еще редкость в Германии. Немецкие автопроизводители предлагают на настоящий момент более 30 моделей электромобилей, но практически не находят на них покупателей. В настоящее время в Германии зарегистрированы всего около 400 000 электромобилей – при этом общее количество зарегистрированного автотранспорта 47 млн. К 2030 году количество электромобилей может возрасти от 7 до 10,5 млн. - считает Бернхард Маттес, президент Ассоциации автомобильной промышленности (VDA). Но при этом в их распоряжении будет находиться только около 20000 станций зарядки.
Не только на трассах отсутствуют зарядные станции, что приведет к фиаско электромобильности. Особенно в частном секторе и на рабочих местах, где в будущем должны будут заряжаться большинство электромобилей, они отсутствуют. Две трети немцев живут в городах в жилых блоках – многоэтажках без возможности зарядки электромобилей. Согласно опросу ADAC, 96 процентов подземных гаражей, где паркуются автомобили, даже не имеют обычной розетки. Согласно ADAC, эта проблема в ближайшей перспективе не будет решена. Только официальные изменения в законодательстве об аренде и собственности смогут закрепить «право на подзарядку автомобиля», которое может заставить арендодателей решить вопрос об установке зарядных станций.
Электронные автомобили: загрязнение окружающей среды даже без выхлопной трубы
Многие потребители предполагают, что электромобили являются безусловно экологически чистыми - то, что не имеет выхлопа, не может загрязнять окружающую среду? Но это заблуждение. Хотя электромобили не будут выделять выбросы в процессе движения, их аккумуляторы по-прежнему будут питаться от сети. Это электричество генерируется по-прежнему преимущественно из угля или других источников, производящих угрожающее количество выбросов СО2. Таким образом, потребность в энергии для электромобилей будет косвенно продолжать вызывать повышение использование токсичного ископаемого топлива.
Но даже если электричество поступает исключительно из возобновляемых источников энергии, отходы при утилизации батареи все равно будут загрязнять окружающую среду. В идеале, электромобили должны ездить без аккумуляторов или, по крайней мере, с гораздо меньшими батареями. Именно в этом направлении первые шаги уже были сделаны. Поскольку ясно, что нейтрино имеют массу, что было доказано Нобелевской премией по физике 2015 года, исследование преобразования "частиц-призраков" в энергию изучается и ученые работают над этим явлением.
Каждому автомобилю Neutrino – конвертер
В недалеком будущем каждый легковой и грузовой автомобиль может быть оснащен нейтринными энергетическми ячейками, которые могут преобразовывать энергию от любого вида излучения. Только для повышенных потребностей в энергии, таких как обгон, быстрое ускорение или движение в гору, потребуются небольшие батареи в качестве буфера, которые непосредственно заряжаются во времена низкого потребления энергии, например, когда автомобиль стоит или во время торможения. Даже самолеты могут использовать эту технологию, чтобы летать без авиатоплива, потому что вся избыточная энергия, которая генерируется от этой технологии, так же как и при использовании фотоэлектрической энергии, может быть преобразована в водород.
Вместо расширения и эксплуатации крупномасштабных энергетических сетей энергоснабжение должно быть децентрализовано, например путем оснащения каждого транспортного средства и, в конечном итоге, каждого домашнего хозяйства собственным нейтринным электрогенератором.
Хольгер Торстен Шубарт, генеральный директор Neutrino Energy Group
Хольгер Торстен Шубарт, генеральный директор Neutrino Energy Group говорит: «Наши ученые прилагают все усилия, чтобы добиться внедрения инновационной технологии π-электромобилей, которая поможет бороться с нынешней катастрофической ситуацией от СО2 выбросов автомобилей. Когда это произойдет, мы получим отличный инструмент для любой формы не только мобильного, но и стационарного использования этой технологии». "Между прочим,- добавляет профессор Штраус, NEUTRINOVOLTAIC технология также использует и электросмог, а, как известно, его появляется все больше и больше».
π - защищен как бренд во всем мире
Марка π-Car защищена как бренд во всем мира. π электромобиль питается энергией от невидимого излучения, которое преобразуется по всей глубине карбонного корпуса. Neutrino Energy Group запатентовала греческую букву π, что означает бесконечность, в качестве мирового бренда.
Хольгер Торстен Шубарт: «π - это число математического круга 3.14159265359, число бесконечности, символизируюет нам, в частности, и бесконечные возможности, которые возникают в результате применения технологии преобразования космического излучения».
Кто будет фактически производить этот автомобиль до сих пор является предметом переговоров. «Neutrino Energy Group не будет создавать сама π-Car, мы хотим разместить заказ на изготовление у лучшего в мире производителя автомобилей», - говорит Шубарт. «Любой, кто уже внедряет инновации в области электромобильности сегодня, может в будущем также расширить линейку за счет π электромобильности.
Чтобы неиспользованная энергия не терялась
Тот, кто кладет руку на свою машину, обнаруживает, что корпус машины нагревается, независимо от того, ярко ли светит солнце или пасмурно. «Что происходит, когда корпус нагревается?» По всему корпусу автомобиля атомы начинают очень быстро вибрировать, возникающая энергия не используется, в результате чего автомобиль снова охлаждается. Но модель π-Car использует все возникающие атомные вибрации", объясняет Штраус. Весь корпус транспортного средства использует эти возникающие атомные вибрации, преобразует их в электричество и, по возможности, накапливает их в аккумуляторе.
Какое преимущество имеет этот вид электромобильности?
Преимущество номер один, по словам Хольгера Торстена Шубарта: «Мне не нужна зарядная станция, где мне приходится долго ждать и второе преимущество: кто сегодня использует электричество от сжигания ископаемого топлива для передвижения в своем электромобиле, ничего не делает для восстановления экологического баланса, как раз наоборот, он производит CO2 намного больше, чем дизельные автомобили сегодня. Поэтому реальным решением для честной электромобильности будущего станет концепция π-Car».
Более подробную информацию можно получить: https://neutrino-energy.com
Авт. Klaus Wieland и Kerstin Heise
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Добавил: admin Сегодня, 19:00