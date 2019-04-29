Хорошее сцепление в условиях гололеда и мокрого снега продемонстрировали восстановленные шины KAMARETREAD





Автопарк предприятия состоит из тягачей и полуприцепов. Они эксплуатируются на дорогах с твёрдым покрытием и используются для магистральных и региональных перевозок по России со средней нагрузкой в 20 тонн. Для комплектации транспорта предприятия выбрали шины KAMARETREAD типоразмера 315/70 R22,5. Их восстановили на ЦМК каркасах моделей КАМА NF 202 и КАМА NR 202, а также 385/65 R22,5 – на КАМА NT 201.«С компанией «Орбита» мы работаем с осени прошлого года. За это время на «КаМаРетрэд» было восстановлено методом холодной наварки протектора и передано предприятию 16 ЦМК шин. Стоит отметить, что комплектация техники нашей продукцией — это оптимальный выбор для автопарков, благодаря возможности существенно оптимизировать транспортные расходы», – рассказал Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».Завод по восстановлению ЦМК шин ООО «КаМаРетрэд» – совместное предприятие ПАО «Татнефть» и компании MarangoniS.p.A. (Италия) и один из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых ЦМК шин методом холодной наварки протектора. Завод предоставляет специальные услуги по восстановлению протектора ЦМК шин. Срок гарантии на выполненные работы составляет два года.Работы производятся на новейшем оборудовании фирмы MarangoniS.p.A. Итальянским партнёром также поставляются высококачественные протекторные ленты и материалы, которые используются при восстановлении шин. В технологию производства включены четыре стадии контроля качества на входе (в процессе инспекции принимаемых каркасов ЦМК шин) и ещё один этап контроля качества на выходе продукции (ОТК). Ассортимент состоит из 35 товарных позиций, 15 типоразмеров с посадочным диаметром от 22,5 до 24 дюймов.