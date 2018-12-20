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Об этапах производства зимних шин Viatti

Корреспонденты федерального издания «Комсомольская правда» побывали на производстве шин бренда Viatti. Экскурсию для журналистов провели на одном из предприятий шинного комплекса KAMA TYRES. На его производственных мощностях ежедневно выпускают более 30 тыс. шин Viatti для легковых и легкогрузовых автомобилей, а также для внедорожников и кроссоверов.

Viatti – это надёжные шины мирового уровня качества. Модели сконструированы при участии европейских экспертов и адаптированы к дорожным и климатическим условиям России. Шины Viatti поставляют на российские заводы Volkswagen, Skoda и Ford, а также реализуются не только в нашей стране, но и отправляется на экспорт.

Производство шин Viatti начинается в подготовительном цехе предприятия. Здесь по фирменной рецептуре при определённой температуре смешиваются различные компоненты, например, натуральный и синтетический каучук, технический углерод, химикаты – в результате получается резиновая смесь, от которой зависят эксплуатационные характеристики продукции. Далее готовая резиновая смесь вальцуется в ленты. После они отправляются на начальный этап сборочного производства, где путём экструзии происходит изготовление необходимых для сборки шины компонентов и полуфабрикатов.
Об этапах производства зимних шин Viatti

На заключительном этапе все необходимые компоненты соединяют в единое целое и отправляют заготовку на вулканизацию. На специальных барабанных сборочных станках все детали будущей шины Viatti последовательно соединяют в общую конструкцию. На невулканизированный многослойный каркас накладывают силовые элементы, помещают брекерный браслет, накладывают и прикатывают протектор. После этого шину отправляют на формовку и вулканизацию, после которой она приобретает знакомый автовладельцам вид. Стоит отметить, что для производства шины необходимо изготовить и подготовить 10-30 компонентов, от каждого из которых зависят эксплуатационные характеристики будущего изделия.

Обязательная часть производства – контроль качества. Все шины бренда Viatti проходят геометрические и балансировочные тесты, динамические и статические испытания и проверку на ширографе. Продукция с любыми дефектами утилизируется.
Источник: https://www.kp.ru/daily/26906.7/3950827/



 
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Добавил: Роман Сегодня, 11:16

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