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Модель Viatti Bosco Nordico признали одной из лучших зимних шипуемых шин

Один из крупнейших в России интернет-магазинов автомобильных шин «Мосавтошина» составил и опубликовал «Народный ТОП зимних шин». Вторую строчку рейтинга в категории «Шипованные» заняла модель Viatti Bosco Nordico.

Эксперты интернет-магазина включили в список проверенные временем модели, которые заслужили доверие водителей при эксплуатации. При составлении обзора специалисты «Мосавтошина» проанализировали оценки покупателей и комментарии к тем или иным моделям. Всего авторы рейтинга учли 13 параметров на основе опыта автовладельцев: от стиля вождения до условий эксплуатации.
Модель Viatti Bosco Nordico признали одной из лучших зимних шипуемых шин

«Безусловно, нам приятно получить столь высокую оценку от тех, для кого мы работаем каждый день – от автовладельцев. Наша продукция заслуженно пользуется народным доверием и является для водителей надёжным партнёром, помогая чувствовать себя на дороге уверенно, комфортно и безопасно», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Бренд Viatti – надёжные легковые и легкогрузовые шины качества мирового уровня. Их выпускают предприятия шинного комплекса KAMA TYRES.

Легковая модель Viatti Bosco Nordico идеально подходит для эксплуатации как по глубокому снегу, так и по растопленному реагентами на городских магистралях льду. За счёт уникального рисунка протектора с жёстким центральным ребром и усиленными продольными рядами шашек по технологии HighStab достигается высокая надёжность, проходимость и безопасность шин. Первоклассную износостойкость шинам обеспечивают ассиметричный рисунок протектора и широкий разнос шипов. Также они снижают уровень шума при движении. Специальные углубления в плечевых шашках по технологии SnowDrive дают автомобилю улучшенную проходимость по глубокому снегу.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 11:54

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