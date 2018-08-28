Шины Viatti теперь доступны и польским автовладельцам

Viatti Strada Asimmetrico можно эксплуатировать при температуре от 2°С до 55°С благодаря уникальному составу резиновой смеси. Модель отлично подходит для использования не только в городских условиях, но и для движения по автомагистралям. Нагрузка на шину при высоких скоростях распространяется максимально равномерно, а движении сохраняется устойчивым. Данные эксплуатационные свойства обеспечивают специально усиленные массивные ребра, расположенные по центру и внешнему краю протектора. Кроме того, модель может адаптироваться под дорожное покрытие - технология VRF ощутимо смягчаются удары при движении через ямы, стыки асфальта и прочие неровности дорожного полотна, а также обеспечивается надежность и высокая скорость при прохождении поворотов.«Мы уверенно расширяем долю своего присутствия на иностранных рынках. Только по итогам 2017 г. экспорт вырос до 3,2 млн. шт., где на страны дальнего зарубежья приходится около 22% от объема всех поставок, – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама». – Польша для нас является перспективным рынком, в том числе и из-за схожих климатических условий. Мы уверены, что польские автовладельцы по достоинству оценят нашу продукцию и у бренда Viatti появятся новые поклонники».– надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Шины Viatti сохраняют отличные сцепные свойства при любых погодных условиях, обеспечивают комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. Бренд включает в себя 8 линеек с учетом шин для легких грузовиков – всего 180 товарных позиций.– шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.