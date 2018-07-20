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Первые модели ЦМК шин с регулируемым давлением для региональных перевозок KAMA PRO появятся в России в начале 2019 года

Шинный комплекс KAMA TYRES запустил серийное производство ЦМК шин KAMA PRO NU 404. Модели нового поколения являются первой российской продукцией с регулируемым давлением. Универсальная шина имеет рисунок протектора повышенной проходимости и подходит для установки на любую ось транспортного средства.

Конструкция пневматической ЦМК шины NU 404 позволяет регулировать внутреннее давление в зависимости от условий эксплуатации. Новые модели более эластичны, обладают меньшим удельным давлением из-за большей площади опоры на грунт, чем шины с постоянным давлением воздуха. Также благодаря увеличенной ширине профиля улучшены характеристики сцепления KAMA PRO NU 404.
Первые модели ЦМК шин с регулируемым давлением для региональных перевозок KAMA PRO появятся в России в начале 2019 года

Новинки предназначены для полноприводных грузовых автомобилей, условий бездорожья и мягкого грунта, а также – для эксплуатации при температуре окружающей среды от -45°C до +55°C. KAMA PRO NU 404 российским и зарубежным покупателям представят в двух типоразмерах – 14.00R20 и 16.00R20 – и в двух исполнениях – камерном и бескамерном.

«KAMA TYRES – первый российский производитель продукции с регулируемым давлением. KAMA PRO NU 404 – яркий пример политики импортозамещения, которой придерживается шинный комплекс. Разработчики применили к модели прогрессивные конструкторские решения, которые в будущем будут использовать для всех шин линейки KAMA PRO. Они улучшат потребительские свойства нового поколения ЦМК шин.

Добавлю, что после презентации модели NU 404 в Германии, на международной выставке The Tire Cologne 2018, к новинке проявили интерес отечественные производители грузовой техники и иностранные заказчики. Мы получили предварительные договорённости по поставкам первых партий продукции. По данным наших специалистов, годовая потребность автозаводов в шинах ассортимента NU 404 в России составляет 10 000 штук в год», – рассказывает Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу ТД «Кама».

Линейка ЦМК шин нового поколения KAMA PRO включает преимущественно модели с посадочным диаметром 22,5 дюйма. Продукция предназначена для транспортных средств, которые участвуют в региональных и магистральных перевозках. За счёт оптимизации конструкции и использования новой рецептуры резиновой смеси ходимость шин увеличена на 20%. В начале 2019 года KAMA TYRES планирует выпустить первые модели KAMA PRO для региональных перевозок.

KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на её долю приходится 19% общего потребления шин в стране.
 
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Добавил: Роман Сегодня, 09:11
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