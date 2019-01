Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов

Практически все компании разработчики уже отказались от 3,5 мм разъема для проводных наушников. Представители Meizu шагнули на несколько шагов вперед и убрали из своей новинки абсолютно все отверстия. Мобильный телефон Meizu Zero лишен решетки динамика, порта для зарядки аккумулятора и даже слота для SIM-карты. Для того, чтобы сделать звонок, девайс использует технологию e-SIM. На сегодняшний день она еще не имеет широкой популярности. Благодаря программе mSound 2.0, возможно осуществлять общение.Вопрос с питанием батареи устройства решается с помощью быстрой беспроводной зарядки. Для того, чтобы достичь состояния тотальной монолитности, инженеры компании также отказались от физических кнопок. Все функции, которые лежали на боковых панелях перешли на сенсорные панели. Meizu Zero имеет керамический корпус ONE PIECE Unibody с армированным стеклом 2.5D. Планируется, что AMOLED -дисплей будет иметь 5,99 дюймов и сможет поддерживать сканер отпечатка пальца. Гаджет получил полную защиту от воды и пыли, которая соответствует стандарту IP68.Китайская компания всегда старается быть лидером в технических новинках, о чем свидетельствует и новая разработка. На сегодня еще нет заявлений официальных лиц о дате начала продаж и цены новинки.