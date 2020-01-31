Глава Федерации бокса РФ Умар Кремлев рассказал о приоритетах работы организации

«Последовательно развивая работу боксерских школ в своем регионе, нужно активнее ездить по другим боксерским залам, общаться со спортсменами и тренерами, узнавать о проблемах и нуждах спортсменов. Не менее важно взаимодействовать со средствами массовой информации, интенсивно работать в социальных сетях», – сказал Кремлев.





Отметив объединяющую роль бокса как одного из наиболее массовых в мире видов спорта, Кремлев рассказал о приоритетах в работе боксерской федерации на 2020 год и призвал руководителей региональных федераций к налаживанию между собой более тесного и конструктивного взаимодействия. Среди направлений работы федерации он особо выделил уважение к истории, ветеранам спорта и традициям боксерского сообщества.Присутствующая на форуме пятикратная олимпийская чемпионка, министр спорта Калининградской области, заместитель председателя Правительства Калининградской области Наталья Ищенко выразила благодарность Умару Кремлеву за «идею проведения в регионе боксерского форума и ее превосходное воплощение».1 февраля работа форума продлится, завершившись вечером зрелищным шоу-турниром «Лига ставок Профессиональный бокс Россия VS Польша». В главном поединке турнира россиянин Сергей Воробьев поборется за титул WBO International в бою против украинца Карена Чухаджяна. Свои бои также проведут Павел Силягин, Георгий Челохсаев, Рустам Тулаганов, Сергей Горохов и Владимир Иванов.