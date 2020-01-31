АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 смартфонов с самым большим…
EUR 69.42 USD 63.04
Курс валют на 31.01.2020

Глава Федерации бокса РФ Умар Кремлев рассказал о приоритетах работы организации

Как сообщает официальный сайт Федерации бокса России, генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев выразил уверенность, что руководители спортивных федераций в регионах обязаны знать историю, руководствуясь ею в своей работе. Об этом он заявил, открывая II Всероссийский боксерский форум в Калининграде.
Глава Федерации бокса РФ Умар Кремлев рассказал о приоритетах работы организации

Отметив объединяющую роль бокса как одного из наиболее массовых в мире видов спорта, Кремлев рассказал о приоритетах в работе боксерской федерации на 2020 год и призвал руководителей региональных федераций к налаживанию между собой более тесного и конструктивного взаимодействия. Среди направлений работы федерации он особо выделил уважение к истории, ветеранам спорта и традициям боксерского сообщества.
«Последовательно развивая работу боксерских школ в своем регионе, нужно активнее ездить по другим боксерским залам, общаться со спортсменами и тренерами, узнавать о проблемах и нуждах спортсменов. Не менее важно взаимодействовать со средствами массовой информации, интенсивно работать в социальных сетях», – сказал Кремлев.

Присутствующая на форуме пятикратная олимпийская чемпионка, министр спорта Калининградской области, заместитель председателя Правительства Калининградской области Наталья Ищенко выразила благодарность Умару Кремлеву за «идею проведения в регионе боксерского форума и ее превосходное воплощение».

1 февраля работа форума продлится, завершившись вечером зрелищным шоу-турниром «Лига ставок Профессиональный бокс Россия VS Польша». В главном поединке турнира россиянин Сергей Воробьев поборется за титул WBO International в бою против украинца Карена Чухаджяна. Свои бои также проведут Павел Силягин, Георгий Челохсаев, Рустам Тулаганов, Сергей Горохов и Владимир Иванов.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 22:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наваристая шурпа, люля-кебаб по-алматински и бастурме: в армии прошли Дни казахской…
В честь 30-летия со дня выхода "Красотки" названы самые интересные факты о легендарном…
Ученые создали точную копию радиоактивной лавы, разлившейся в…
«Я стала требовательной»: Айза Анохина прокомментировала развод с мужем Дмитрием…
Учёные смогли вырастить ядовитую железу в…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд снова рассталась с Ильей…
«Травила его таблетками»: Марк Рудинштейн высказался о Цымбалюк-Романовской и…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов требует от Татьяны Строковой извинений перед его…
УАЗ готовит внедорожную версию…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова оправдалась за гигантскую…
"На моей странице моя жизнь": Ольга Орлова хлестко ответила обидчику в…
«Хочу, чтобы дочь воспитывалась не в российском обществе»: Алексей Панин заявил о желании увезти дочь подальше от «русских…
Готовится выпуск смартфона Realme 6 с процессором Helio…
"Обожаю пары, полные любви": Ксения Бородина восхитилась отношением Алексея Щербакова к…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко высказался о романе Ольги Бузовой и Давида…
Ученые работают над терапией CAR-T для борьбы с…
В Apple предлагают стандартизировать СМС сообщения с одноразовыми…
Константин Богомолов и Ксения Собчак отметили, что им понравился эротический танец Дарьи Мороз на премьере сериала "Содержанки…
Российские ученые раскрыли механизм, который влияет на деление опухолевых…
В Минске представили новую РСЗО…
Джуд Лоу мечтает в шестой раз стать…
Ученым удалось воссоздать трехмерные ткани…
Мама Тимати Симона Юнусова прокомментировала расставание репера с Алёной…
"Автомобильный выхлоп убивает сердце": Кардиологи нашли новую причину…
В Пентагоне рассказали о 873 недостатках американского истребителя…
Дочь Ларисы Долиной поделилась архивными фото с Юлией…
Медики объяснили пользу морской…
«Вот это богатство»: Певица Натали показала своих троих…
Просмотреть все новости