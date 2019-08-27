Елена Икконен об особенностях и преимуществах аэройоги – йоги в гамаках





Йога в гамаках – очень популярная практика на сегодняшний день. Первая и очень важная особенность этого направления – ее доступность. Воздушная йога доступна для людей с разной физической подготовкой и без нее, детям, мужчинам и молодежи. Освоить простые положения, висы и элементы могут даже начинающие практики. Небольшие изменения со здоровьем не мешают, а наоборот являются показанием, чтобы попробовать новую практику. Йога в гамаках доступна пенсионерам, они с большим удовольствием приходят повисеть, дать нагрузку мышцам.Терапевтическая составляющая воздушной йоги. Занятия йогой в гамаке позволяют работать с заболеваниями опорно-двигательного аппарата! С болями в мышцах спины, с нарушениями осанки – кифозами и сколиозами, межпозвонковыми грыжами, протрузиями, артрозом суставов и кистевом туннельном синдроме. Благодаря тракционным техникам мягко вытягивается спина, снижается давление в межпозвонковых дисках, диаметр межпозвонковых отверстий увеличивается, мышцы и связки позвоночника растягиваются. Нагрузка на спину и шею уменьшается, и вместо излишнего давления и болезненных вытяжений мышцы спины расслабляются. В некоторых случаях уходят головные боли.Йога в гамаках позволяет не только растягивать спину. В ней есть достаточно инструментов на укрепление мышц всего тела. В йоге в гамаках присутствуют традиционные планки как комплексное воздействие на все мышцы-стабилизаторы. Также есть комплексы для мышц живота, пресса и кора. Мышцы живота помогают спине удерживать вертикальное положение, поэтому должны быть развитыми и функциональными. Мышцы плеч. Об этом стоит сказать отдельно. Неправильное положение плеч приводит к излишней нагрузке на шею и спину, из-за чего возникают хронические боли в мышцах, а также головная боль, вызванная напряжением. Сидячий и малоподвижный рабочий график усугубляют напряжение в области плеч. Йога с гамаком позволяет начать растягивать мышцы передней поверхности тела, грудные мышцы, чтобы раскрыть грудную клетку, наполнить грудную полость, а мышцы лопаток и их синергисты укрепить, чтобы выровнять положение плеч. Это позволяет грудной клетке лучше выполнять дыхательные функции и не сжимать легкие и сердце, а также не оказывать давления на внутренние органы брюшной полости.Невесомость. Чувство полета, парения в пространстве, легкости. Как в детстве, когда мы улетали вверх на качелях. Пока тело испытывает невесомость, мозг работает над координацией и положением в пространстве. Вестибулярный аппарат тренирует равновесие, координацию, ориентацию тела в пространстве, и организм осваивает новые, все более сложные положения. В жизни человек становится более устойчивым к укачиванию, головокружениям и перепадам атмосферного давления, переменам погоды. Даже в перевернутом положении мозг не перестает работать и контролировать жизненно важные функции. Тренируются также сосуды мозга, глаз и органов слуха. Перевернутые позы в воздушной йоге обладают мощными оздоровительными свойствами. И делать их с помощью гамака можно с первого занятия, постепенно увеличивая время пребывания в них.Ну и конечно, развитие гибкости и растяжки в йоге с гамаком! Мышцы тела нуждаются не только в нагрузке, но и в вытяжении тоже. Большую часть веса тела гамак берет на себя, и можно увеличивать амплитуду и диапазон движений в разных направлениях. Девушки, занимающиеся растяжкой в гамаке, или аэростретчингом, отмечают более быструю динамику изменений в сторону гибкости мышц. Достичь заветного шпагата можно быстрее и приятнее, обьединив невесомость и силу. Что такое хорошая растяжка? Это сильные, выносливые, но при этом расслабленные, мягкие мышцы, без напряжения и забитости. Красивый подтянутый контур ног, стройная талия и молодость.Йогу в гамаках очень любят дети! Трудно найти более веселый, динамичный, полезный вид активности! Что даст воздушная йога детям? Ребенок реализует свою потребность в двигательной активности! Также дети учатся управлять своим телом, концентрироваться на движениях, улучшают мелкую и общую моторику в игровой форме. Развивается уверенность в себе, что помогает справляться со страхами, психологическими проблемами в жизни. С улучшением концентрации снижается детский травматизм. Аэройога помогает лучше владеть телом при смене его положения в пространстве, работа вестибулярного аппарата совершенствуется. И конечно, йога в гамаках – это профилактика искривления позвоночника, плоскостопия и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.В целом, аэройога – сбалансированная практика для современных амбициозных и цельных людей, которые решают задачу многофункциональности жизни и успешной реализации себя как личности. Это оптимальный метод активности для людей, стремящихся к наполненной, качественной и здоровой жизни в большом городе. Это умение все успевать без напряжения, умение достигать и радоваться! Быть на пике энергетического потенциала и контролировать эмоции. Иметь выносливое тело и спокойный ум.https://vk.com/yoga4yogahttps://vk.com/yogavinyasa