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«Семье в равных частях»: Тимати признался Тине Канделаки, кому оставит свое наследство

Тимати на своей странице в социальной сети Instagram в Stories опубликовал фрагмент прямого эфира, в котором он дал интервью Тине Канделаки. Во время беседы рэпер поделился, кому оставит свое наследство.
«Семье в равных частях»: Тимати признался Тине Канделаки, кому оставит свое наследство

В период карантина звезды устраивают общение в онлайн формате в социальных сетях. Тина Канделаки начала беседу с вопросов о бизнесе. Артисты вместе размышляли о сложившейся ситуации и о том, как именно она повлияет на возможность продолжения собственного дела, так как сейчас не работают почти все компании и предприятия знаменитостей. Также Канделаки в прямом эфире готовила бургер по рекомендациям Тимати, который советовал, какие продукты нужно в него добавить. Среди других вопросов телеведущая поинтересовалась у рэпера, кому именно он намерен оставить нажитое имущество. Медиа-менеджер подчеркнула, что очень любит задавать такой вопрос и настаивала на ответе: «Детям, женам? Кому?». Певец поделился, что оставит все своей семье, в равных частях детям, брату и маме.

Примечательно, что Тимати официально не регистрировал отношений ни с одной из своих избранниц. У него есть дочь Алиса (6 лет), матерью которой является модель Алена Шишкова, и 5-месячный сын Ратмир от Анастасии Решетовой, с которой проживает в гражданском браке.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:43

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