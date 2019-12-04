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«Чтоб он сдох после таких слов!»: Отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Шепелева Собчак

Телеведущий и гражданский муж певицы Жанны Фриске, ушедшей из жизни в 2015 году, Дмитрий Шепелев согласился дать редкое интервью в шоу "Осторожно, Собчак", где откровенно рассказал о конфликте с родными исполнительницы. Отец же звезды Владимир Фриске после увиденной беседы не смог сдержать эмоций и сказал: "Чтоб он сдох после таких слов".
«Чтоб он сдох после таких слов!»: Отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Шепелева Собчак

В беседе с Ксенией Собчак Дмитрий Шепелев рассказал, что Жанна Фриске сама не слишком хотела общаться с родными, перед смертью она даже предупреждала гражданского супруга, что с ее семьей будут проблемы. Она не стремилась наладить общение с отцом, а после трагической гибели исполнительницы Владимир Фриске, по словам телеведущего, и вся семья звезды не дают ему нормально воспитывать сына Платона.

По инициативе родственников Фриске начались бесконечные судебные разбирательства: за деньги, недвижимость и самого мальчика. Один раз, отметил Дмитрий Шепелев, дедушка пришел к Платону на детскую площадку с пистолетом, а в другой раз - с головорезами. Если бы мальчика не защищали телохранители, все эти инциденты могли закончиться плохо.

Журналисты издания Teleprogramma.pro связались с отцом Жанны Фриске Владимиром и узнали его реакцию на интервью родственника. Мужчина не сдержал эмоций и сказал: "Чтоб он сдох после таких слов", отметив, что в последние два года они общались с дочерью очень хорошо, не отходили друг от друга, а родителей исполнительница любила больше всего на свете. Гражданского мужа, по словам Владимира Фриске, звезда ненавидела, а теперь телеведущий не дает бабушке и дедушке видеться с внуком, несмотря на решение суда.

Он постоянно утверждает, что Платон болеет, а однажды сказал, чтобы родственники приехали в деревню в Белоруссии, а когда они прибыли, узнали, что мальчик с отцом находится в Москве.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:12

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