"Евровидение-2019": состоялся второй полуфинал, названы участники финала

Финалисты второго полуфинала "Евровидения 2019":





Особых сюрпризов не произошло, в финал вышел фаворит Дункан Лоуренс и российский участник Сергей Лазарев, которому букмекеры прочили победу ранее. Сейчас, по прогнозам букмекеров, Лазарев находится на четвертом месте.1. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud2. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade3. Албания. Йонида Маличи — Ktheju tokes4. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love5. Россия: Сергей Лазарев - Scream6. Азербайджан. Чингиз — Truth7. Дания. Леонора — Love Is Forever8. Норвегия. KeiiNO — Spirit in the Sky9. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me10. Мальта. Микела — Chameleon