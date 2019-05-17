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"Евровидение-2019": состоялся второй полуфинал, названы участники финала

В Тель-Авиве прошел второй полуфинал "Евровидения 2019". За право выйти в финал боролись участники из 17 стран.
"Евровидение-2019": состоялся второй полуфинал, названы участники финала

Особых сюрпризов не произошло, в финал вышел фаворит Дункан Лоуренс и российский участник Сергей Лазарев, которому букмекеры прочили победу ранее. Сейчас, по прогнозам букмекеров, Лазарев находится на четвертом месте.

Финалисты второго полуфинала "Евровидения 2019":


1. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud



2. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade



3. Албания. Йонида Маличи — Ktheju tokes



4. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love



5. Россия: Сергей Лазарев - Scream



6. Азербайджан. Чингиз — Truth



7. Дания. Леонора — Love Is Forever



8. Норвегия. KeiiNO — Spirit in the Sky



9. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me



10. Мальта. Микела — Chameleon




 
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Добавил: KElena Сегодня, 12:33

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