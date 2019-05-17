"Евровидение-2019": состоялся второй полуфинал, названы участники финала
В Тель-Авиве прошел второй полуфинал "Евровидения 2019". За право выйти в финал боролись участники из 17 стран.
Особых сюрпризов не произошло, в финал вышел фаворит Дункан Лоуренс и российский участник Сергей Лазарев, которому букмекеры прочили победу ранее. Сейчас, по прогнозам букмекеров, Лазарев находится на четвертом месте.
1. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud
2. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade
3. Албания. Йонида Маличи — Ktheju tokes
4. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love
5. Россия: Сергей Лазарев - Scream
6. Азербайджан. Чингиз — Truth
7. Дания. Леонора — Love Is Forever
8. Норвегия. KeiiNO — Spirit in the Sky
9. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me
10. Мальта. Микела — Chameleon
Особых сюрпризов не произошло, в финал вышел фаворит Дункан Лоуренс и российский участник Сергей Лазарев, которому букмекеры прочили победу ранее. Сейчас, по прогнозам букмекеров, Лазарев находится на четвертом месте.
Финалисты второго полуфинала "Евровидения 2019":
1. Северная Македония. Тамара Тодевска — Proud
2. Нидерланды. Дункан Лоуренс — Arcade
3. Албания. Йонида Маличи — Ktheju tokes
4. Швеция. Йон Лундвик — Too Late For Love
5. Россия: Сергей Лазарев - Scream
6. Азербайджан. Чингиз — Truth
7. Дания. Леонора — Love Is Forever
8. Норвегия. KeiiNO — Spirit in the Sky
9. Швейцария. Лука Хэнни — She Got Me
10. Мальта. Микела — Chameleon
ШоуБиз
Добавил: KElena Сегодня, 12:33