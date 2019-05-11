Звезда «Дома-2» Рита Агибалова объявила о пополнении в семье

«У нас прибавление в семье... Надо придумать парню имя», - написала экс-участница «Дома-2» в личном микроблоге.

«Какой же он озорной... Я бы тоже не смогла пройти мимо такого красавчика!», «Рит, если вы его на улице подобрали, знайте, теперь в вашем доме будет жить счастье!» - продолжают писать в Сети.

Ни для кого не является секретом, что 2 месяца назад звездное семейство Риты Агибаловой и Павла Марсон приняло довольно серьезное решение – переехать на постоянное местожительство на Кипр. На следующей неделе супруги наконец-таки заедут в роскошный особняк, который приобрели по приезду в другую страну.Как оказалось, Маргарита хотела соблюсти все русские традиции, связанные с новосельем, поэтому когда в парке они с детьми наткнулись на бездомного маленького котенка, сразу же решили, что заберут его жить к себе. По словам Агибаловой, котенок сам подошел к ее дочери Бэлле и начал ластиться к ней.Свои слова Маргарита проиллюстрировала очень трогательной видеозаписью, на которой запечатлен момент знакомства полосатого хулигана с будущими хозяевами, а также его озорные игры с телефоном.Нужно сказать, что ролик очень понравился поклонникам Агибаловой. Всего за сутки его посмотрели больше 140 тысяч раз, а под самим видео фолловеры продолжают оставлять умилительные комментарии.