"Евровидение-2019": Великобританию представит кассир из McDonalds
Великобритания отправляет на "Евровидение" молодого певца - Майкла Райса с песней "Bigger Than Us".
Конкурс будет проходить в Тель-Авиве, Израиль.
В подростковом возрасте Майкл работал в McDonalds, однако всегда хотел быть музыкантом. Популярность пришла после его кавера на песню "Years & Years", затем последовало начало музыкальной карьеры.
Майкл также является победителем шоу All Together Now и участником британского проекта X-Factor, где не только научился конкурировать с другими исполнителями, но привлек судей своим обаянием и талантом.
Конкурс будет проходить в Тель-Авиве, Израиль.
В подростковом возрасте Майкл работал в McDonalds, однако всегда хотел быть музыкантом. Популярность пришла после его кавера на песню "Years & Years", затем последовало начало музыкальной карьеры.
Майкл также является победителем шоу All Together Now и участником британского проекта X-Factor, где не только научился конкурировать с другими исполнителями, но привлек судей своим обаянием и талантом.
ШоуБиз
Добавил: KElena Сегодня, 11:30