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"Евровидение-2019": Великобританию представит кассир из McDonalds

Великобритания отправляет на "Евровидение" молодого певца - Майкла Райса с песней "Bigger Than Us".

"Евровидение-2019": Великобританию представит кассир из McDonalds


Конкурс будет проходить в Тель-Авиве, Израиль.

В подростковом возрасте Майкл работал в McDonalds, однако всегда хотел быть музыкантом. Популярность пришла после его кавера на песню "Years & Years", затем последовало начало музыкальной карьеры.

Майкл также является победителем шоу All Together Now и участником британского проекта X-Factor, где не только научился конкурировать с другими исполнителями, но привлек судей своим обаянием и талантом.




 
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Добавил: KElena Сегодня, 11:30

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