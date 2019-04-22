Телеведущую Ксению Бородину хейтеры раскритиковали за наряд для шоппинга





Свежий снимок звезда реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина разместила на своей странице в Instagram. На фотографии она предстала с хвостом и практически без макияжа, в повседневной одежде и без пафоса. Вероятно, так телеведущая хотела стать ближе к своим подписчикам, однако эффект получился прямо противоположным.За короткий промежуток времени Ксению Бородину раскритиковали за неудачный наряд для шоппинга, а в частности за молнию на причинном месте, а также назвали умственно отсталой за страсть к селфи. Нашлись и те, кто в очередной раз восхитился красотой знаменитости, подчеркнув, что ей не нужен макияж, ведь и без него она выглядит молодо и свежо.