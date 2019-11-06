Елена Малышева предупредила об опасности для здоровья использования туалетной бумаги





По словам отечественной телеведущей, туалетная бумага способна при постоянном использовании травмировать слизистую оболочку, поэтому отказаться от ее применения станет здоровым решением. По мнению Елены Малышевой, даже самая мягкая продукция может спровоцировать возникновение трещин и инфекций. Хорошей альтернативой туалетной бумаги телеведущая считает интимный душ, которым нужно будет пользоваться после каждого посещения уборной.Елена Малышева также выразила убежденность, что биде поможет сохранить интимное здоровье человека, при этом эффективно поддерживая гигиену на должном уровне.