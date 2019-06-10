Как контролировать уровень глюкозы в крови?
Сахар в нашей жизни занимает достаточно много места, ведь любому организму необходима глюкоза. Если просто и доступно, то это вещество необходимо для того, чтобы наш организм полноценно существовал – тело могло двигаться, а мозг работать. Однако в рационе многих из нас накапливается слишком много глюкозы. Перекусив чем-то чересчур сладким, уровень глюкозы в крови тут же повышается. Поначалу кажется, что вы полны сил и энергии, но вскоре начинается выработка инсулина и уровень глюкозы в крови становится ниже, чем был до перекуса. В итоге появляется чувство истощения и голода. Мало того, постоянные перепады уровня глюкозы вызывают стресс и раздраженность. Но без глюкозы организму не обойтись.
Симптомы при повышенном и пониженном сахаре
Есть ряд симптомов и признаков, на которые следует обращать внимание, если вы регулярно употребляете сахар. Повышенный уровень сахара в организме может сигнализировать о вероятности заболевания сахарным диабетом. Вовремя обратив внимание на сигналы организма, можно избежать тяжелых последствий болезни и незамедлительно начать лечение. Итак, симптомы повышенного сахара в крови такие:
частое мочеиспускание;
сонливость;
тошнота;
чрезвычайный голод и/или жажда;
ухудшение зрения;
плохое заживление ран;
Причины повышения уровня сахара могут быть разными. Конечно, самая распространенная из всех – диабет 1 или 2 типа. Факторами, развивающими гипергликемию (высокий уровень сахара в крови) могут быть: стрессы, употребление продуктов с легкоусвояемыми углеводами, а также тяжелое течение инфекционных заболеваний. Пониженный уровень глюкозы в крови, или гипогликемия, тоже не самое лучшее, что может быть. Эта проблема возникает ровным счетом тогда, когда в крови слишком много инсулина. Гипогликемия может проявить себя чувством слабости или предобморочным состоянием. Если проблема носит тяжелый характер, то возможны обмороки или даже кома. Признаками пониженного уровня сахара в крови могут быть:
головокружение;
слабость и усталость;
раздражительность;
чрезмерное потоотделение;
учащенное сердцебиение;
тревожность.
Люди с диагнозом сахарный диабет не испытывают каких-либо особых симптомов, если только у них нет гипергликемии или гипогликемии. Гипергликемия может вызвать значительное повреждение некоторых органов, что вскоре может привести к осложнениям диабета. Они включают:
сердечные или сосудистые заболевания, такие как инфаркт миокарда (сердечный приступ) или инсульт;
проблемы с почками;
проблемы со зрением, которые вовсе могут привести к его потере;
проблемы с кровообращением.
Зачем контролировать уровень глюкозы
Чтобы избежать осложнений диабета или возможности заболевания, минимизировать риск гипергликемии, нужно контролировать уровень глюкозы в крови. Ежедневный мониторинг показателей уровня сахара, также известный как самотестирование, с использованием такого прибора как глюкометр, является неотъемлемой частью «управления» диабетом, так же, как и потребность в изменении привычного образа жизни и прием лекарств. Важно понимать, что эффективность такой процедуры зависит от того, насколько серьезно к этому относится человек с диабетом. Ведь произведя измерения, диабетик должен сделать выводы для эффективного хода дальнейшего лечения. Возможно, ему потребуется изменить привычное питание, снизить физические нагрузки и так далее.
Условия для измерения уровня сахара глюкометром
Глюкометр – это устройство, которое используется дома для измерения уровня глюкозы в крови. Этот ручной аппарат также помогает определить, какая пища вам разрешена и насколько помогает принимаемое вами лекарство, а также, сколько инсулина вам может потребоваться для инъекций. Для определения уровня сахара в крови вам понадобится купить глюкометр, ланцеты и тест-полоски к нему. Эти приборы можно приобрести в интернет-магазине medtechnika.com.ua или в «живом» магазине медтехника в Киеве. Чтобы сделать анализ, первым делом следует очистить руки и место, где будет браться кровь. Используйте горячую воду и мыло, чтобы вымыть руки. Продезинфицируйте палец, который вы собираетесь уколоть, спонжем, смоченным в спирте. Далее включите глюкометр и вставьте тест-полоску в прибор, убедившись, что вы вставили правильной стороной полоску внутрь аппарата. Вставьте ланцет в устройство для прокалывания, которое вы используете, чтобы уколоть палец. Уколите нужную часть пальца, а потом поместите каплю крови на полосу. Глюкометру потребуется несколько минут, чтобы рассчитать показания уровня сахара в крови. Со слов диетологов, 6,1 ммоль / л – норма уровня сахара натощак. Через 2 часа после еды эта цифра не должна превышать 7,8 ммоль / л. Запишите свои результаты. Ведение записей поможет вам и вашему врачу составить правильный план лечения.
Питание при проблемах с сахаром
Если имеются проблемы с сахаром, крайне важно соблюдать определенную диету. Прием пищи должен быть регулярным. Стоит употреблять не калорийную еду, медом заменить сахар, а готовить посредством запекания, тушения или варки. Не стоит забывать и о приеме жидкости.
Помните, что соблюдение всех правил и ранняя диагностика заболевания поможет исключить неприятные последствия!
Симптомы при повышенном и пониженном сахаре
Есть ряд симптомов и признаков, на которые следует обращать внимание, если вы регулярно употребляете сахар. Повышенный уровень сахара в организме может сигнализировать о вероятности заболевания сахарным диабетом. Вовремя обратив внимание на сигналы организма, можно избежать тяжелых последствий болезни и незамедлительно начать лечение. Итак, симптомы повышенного сахара в крови такие:
частое мочеиспускание;
сонливость;
тошнота;
чрезвычайный голод и/или жажда;
ухудшение зрения;
плохое заживление ран;
Причины повышения уровня сахара могут быть разными. Конечно, самая распространенная из всех – диабет 1 или 2 типа. Факторами, развивающими гипергликемию (высокий уровень сахара в крови) могут быть: стрессы, употребление продуктов с легкоусвояемыми углеводами, а также тяжелое течение инфекционных заболеваний. Пониженный уровень глюкозы в крови, или гипогликемия, тоже не самое лучшее, что может быть. Эта проблема возникает ровным счетом тогда, когда в крови слишком много инсулина. Гипогликемия может проявить себя чувством слабости или предобморочным состоянием. Если проблема носит тяжелый характер, то возможны обмороки или даже кома. Признаками пониженного уровня сахара в крови могут быть:
головокружение;
слабость и усталость;
раздражительность;
чрезмерное потоотделение;
учащенное сердцебиение;
тревожность.
Люди с диагнозом сахарный диабет не испытывают каких-либо особых симптомов, если только у них нет гипергликемии или гипогликемии. Гипергликемия может вызвать значительное повреждение некоторых органов, что вскоре может привести к осложнениям диабета. Они включают:
сердечные или сосудистые заболевания, такие как инфаркт миокарда (сердечный приступ) или инсульт;
проблемы с почками;
проблемы со зрением, которые вовсе могут привести к его потере;
проблемы с кровообращением.
Зачем контролировать уровень глюкозы
Чтобы избежать осложнений диабета или возможности заболевания, минимизировать риск гипергликемии, нужно контролировать уровень глюкозы в крови. Ежедневный мониторинг показателей уровня сахара, также известный как самотестирование, с использованием такого прибора как глюкометр, является неотъемлемой частью «управления» диабетом, так же, как и потребность в изменении привычного образа жизни и прием лекарств. Важно понимать, что эффективность такой процедуры зависит от того, насколько серьезно к этому относится человек с диабетом. Ведь произведя измерения, диабетик должен сделать выводы для эффективного хода дальнейшего лечения. Возможно, ему потребуется изменить привычное питание, снизить физические нагрузки и так далее.
Условия для измерения уровня сахара глюкометром
Глюкометр – это устройство, которое используется дома для измерения уровня глюкозы в крови. Этот ручной аппарат также помогает определить, какая пища вам разрешена и насколько помогает принимаемое вами лекарство, а также, сколько инсулина вам может потребоваться для инъекций. Для определения уровня сахара в крови вам понадобится купить глюкометр, ланцеты и тест-полоски к нему. Эти приборы можно приобрести в интернет-магазине medtechnika.com.ua или в «живом» магазине медтехника в Киеве. Чтобы сделать анализ, первым делом следует очистить руки и место, где будет браться кровь. Используйте горячую воду и мыло, чтобы вымыть руки. Продезинфицируйте палец, который вы собираетесь уколоть, спонжем, смоченным в спирте. Далее включите глюкометр и вставьте тест-полоску в прибор, убедившись, что вы вставили правильной стороной полоску внутрь аппарата. Вставьте ланцет в устройство для прокалывания, которое вы используете, чтобы уколоть палец. Уколите нужную часть пальца, а потом поместите каплю крови на полосу. Глюкометру потребуется несколько минут, чтобы рассчитать показания уровня сахара в крови. Со слов диетологов, 6,1 ммоль / л – норма уровня сахара натощак. Через 2 часа после еды эта цифра не должна превышать 7,8 ммоль / л. Запишите свои результаты. Ведение записей поможет вам и вашему врачу составить правильный план лечения.
Питание при проблемах с сахаром
Если имеются проблемы с сахаром, крайне важно соблюдать определенную диету. Прием пищи должен быть регулярным. Стоит употреблять не калорийную еду, медом заменить сахар, а готовить посредством запекания, тушения или варки. Не стоит забывать и о приеме жидкости.
Помните, что соблюдение всех правил и ранняя диагностика заболевания поможет исключить неприятные последствия!