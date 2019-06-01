Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор о решении Германии признать движение BDS антисемитским: «Это важное и долгожданное решение»





Решение было принято Бундестагом 17 мая. Таким образом Германия стала первой страной Европейского союза, объявившей движение BDS антисемитской организацией. ЕЕК поддержал это решение и призывает правительственные органы не оказывать финансового содействия ни одной организации, которая поддерживает BDS или ставит под вопрос право Израиля на существование.В петиции, которую ЕЕК направил в Бундестаг, говорится, что кампания BDS с призывами помечать произведённые в Израиле товары наклейками «Не покупайте!», напоминает бойкот еврейских предприятий эпохи нацизма, известный под названием «Judenboykott», который проводился под лозунгом «Не покупайте у евреев».В документе также сказано, что «аргументация и методы движения BDS являются антисемитскими», и содержится призыв не финансировать какие-либо организации, которые оспаривают право Израиля на существование, призывают к бойкоту Израиля или активно поддерживают BDS.«Это очень важное и долгожданное решение, которое отражает реальное положение вещей, что движение BDS носит антисемитский характер, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – BDS в своей деятельности прикрывается гуманитарными проблемами, но на деле это лишь ещё одна организация, разжигающая ненависть, цель которой – разрушить государство Израиль».«BDS – это антисемитское движение, поскольку оно в равной степени направлено против евреев, еврейской общины и права евреев на самоопределение на родине своих предков. Мы надеемся, что парламенты других европейских стран последуют примеру Бундестага и примут решение признать BDS антисемитским движением».* * *На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше КанторИсточник: Пресс-служба ЕЕК