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Гороскоп с 5 по 12 мая 2019 года

Эта неделя обещает быть очень плодотворной и загруженной. Работающим стоит с самого начала недели браться за выполнение давно запланированных и отложенных на некоторое время дел. Вас ждет непредсказуемая неделя, которая, в зависимости от вашего решения, будет нести различный характер и последствия.

Гороскоп с 5 по 12 мая 2019 года


Овен
Представителей этого знака зодиака ожидает очень загруженная неделя. В начале недели вас ждет несколько встреч, итог которых хорошо отразится на вашей карьере. Эта неделя будет успешной и удачной для решения рабочих моментов, вы все успеете и дела пойдут вверх.

Телец
Тельцам же на этой неделе стоит не торопиться и отложить все свои дела до лучших времен. Ведь все встречи и принятые решение будут иметь чреватые последствия для вас. Так что не спешите делать выводы.

Близнецы
Эта неделя для близнецов — неделя отдыха. Проведите время с семьей, уделите время своему духовному и моральному состоянию. Иногда хороший отдых намного полезнее удачных сделок.

Рак
Ракам стоит сосредоточиться на одном деле, а не распылятся на все предложенное. Первые дни недели вас ожидают стрессовые ситуации. Поэтому возьмите паузу и займитесь своим здоровьем.

Лев
Львам звезды посылают огромный заряд энергии и сил, которые будут способствовать легкому разрешению всех давно забытых дел. Посвятите эту неделю работе, возможно, вас ожидают удачные контракты и повышение карьерного роста.

Дева
Девы всю неделю будут философствовать на глобальные темы. Их будет мучать куча вопросов, типа:" Для чего мы живем?! или "Что появилось раньше: яйцо или курица?"

Весы
Вас замучила монотонность. Эта неделя даст возможность, добавить новых красок в жизнь и что-то кардинально поменять.

Скорпион
Скорпионам стоит посвятить эту идею для реализации творческих идей. Начните лепить скульптуры или рисовать картины, возможно это ваше призвание.

Стрелец
Стрельцов эта неделя закинет в омут любви с головой. Вас ожидают приятные неожиданности от второй половинки, новые встречи и знакомства.

Козерог
Этому знаку зодиака стоит доводить все начатое до конца, даже если у вас нет терпения и желания этого делать. Будьте терпеливы и вас ожидает приятный финал этого скучного дела.

Водолей
Водолеям не стоит поддаваться на риск на этой неделе. Ваша жизнь начнет стабилизироваться и приходить в полную гармонию. Всему свое время.

Рыбы
Вас ожидает обман и предательство от близкого человека. С осторожностью соглашайтесь на сомнительные сделки.



 
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Добавил: KElena Сегодня, 11:26

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