Гороскоп с 5 по 12 мая 2019 года





Представителей этого знака зодиака ожидает очень загруженная неделя. В начале недели вас ждет несколько встреч, итог которых хорошо отразится на вашей карьере. Эта неделя будет успешной и удачной для решения рабочих моментов, вы все успеете и дела пойдут вверх.Тельцам же на этой неделе стоит не торопиться и отложить все свои дела до лучших времен. Ведь все встречи и принятые решение будут иметь чреватые последствия для вас. Так что не спешите делать выводы.Эта неделя для близнецов — неделя отдыха. Проведите время с семьей, уделите время своему духовному и моральному состоянию. Иногда хороший отдых намного полезнее удачных сделок.Ракам стоит сосредоточиться на одном деле, а не распылятся на все предложенное. Первые дни недели вас ожидают стрессовые ситуации. Поэтому возьмите паузу и займитесь своим здоровьем.Львам звезды посылают огромный заряд энергии и сил, которые будут способствовать легкому разрешению всех давно забытых дел. Посвятите эту неделю работе, возможно, вас ожидают удачные контракты и повышение карьерного роста.Девы всю неделю будут философствовать на глобальные темы. Их будет мучать куча вопросов, типа:" Для чего мы живем?! или "Что появилось раньше: яйцо или курица?"Вас замучила монотонность. Эта неделя даст возможность, добавить новых красок в жизнь и что-то кардинально поменять.Скорпионам стоит посвятить эту идею для реализации творческих идей. Начните лепить скульптуры или рисовать картины, возможно это ваше призвание.Стрельцов эта неделя закинет в омут любви с головой. Вас ожидают приятные неожиданности от второй половинки, новые встречи и знакомства.Этому знаку зодиака стоит доводить все начатое до конца, даже если у вас нет терпения и желания этого делать. Будьте терпеливы и вас ожидает приятный финал этого скучного дела.Водолеям не стоит поддаваться на риск на этой неделе. Ваша жизнь начнет стабилизироваться и приходить в полную гармонию. Всему свое время.Вас ожидает обман и предательство от близкого человека. С осторожностью соглашайтесь на сомнительные сделки.