Наталья Чернышева о социальной поддержке граждан государством, ее видах и способах получения
Социальная поддержка является данностью в любом цивилизованном государстве. Эффективная власть обязана брать на себя ответственность за защиту и поддержку уязвимых слоёв населения. В России под этим термином следует понимать систему мероприятий, имеющих своей целью соблюдение социальной справедливости и создания равного доступа к социальным благам для всех категорий граждан.
По сути, нужно понимать, что социальная поддержка представляет собой один из аспектов социальной защиты. Для любого современного государства очень важно быть гарантом нормального существования для всех слоев населения. Оказывая определенную помощь слабозащищенным и уязвимым слоям населения, государство обеспечивает равные условия для доступа к социальным благам.
Система мер социальной поддержки достаточно разнообразна. Можно говорить о следующих ее видах:
Социальная поддержка со стороны государства может быть осуществлена в разных формах: натуральной, денежной, а также в виде услуг и льгот.
Деньгами выплачиваются такие виды социальной поддержки, как разнообразные денежные выплаты, согласно срокам и регламентам; материнский капитал; в денежной форме осуществляются дополнительные выплаты к пенсиям. В денежном виде выплачиваются компенсации, выплаты к особым и памятным датам и пр.
Услуги как форма социальной поддержки предоставляются таким категориям граждан, как лицам, находящимся в трудной ситуации, пожилым людям, лицам, имеющим инвалидность, бездомным и безработным, беженцам, детям-сиротам и пр.
Набор социальных услуг, предусмотренных специально утвержденными перечнями, представляет такой вид поддержки, как натуральная. К этому типу поддержки относятся: обеспечение лекарствами хронических больных, инвалидов, детей согласно утвержденным перечням, возможность получения санаторно-курортного лечения, предоставление бесплатных и льготных проездных билетов на различные виды транспорта.
Льготы бывают весьма разнообразными. В зависимости от категории и региона набор их может различаться.
Социальная поддержка в РФ носит дифференцированный характер. Наряду с федеральными имеются и региональные меры поддержки социально незащищенных граждан.
Социальная поддержка и защита являются важной составляющей внутренней политики государства. В частности, рыночные процессы и новые подходы к экономике показали необходимость появления новых видов социальной поддержки, каковыми можно считать социальную поддержку при ипотеке, а также социальные налоговые вычеты.
Для того чтобы обеспечить доступность жилья, государство предоставляет дотирование процентной ставки, льготные проценты, а также помощь при выплате первоначального взноса, в виде субсидии.
Право на данный вид социальной поддержки имеют семьи, имеющие двух и более детей; молодые ученые и учителя. В зависимости от региона сумма субсидии может серьезно разниться, и в некоторых случаях составить до 70% стоимости жилья.
Статья 219 Налогового кодекса РФ четко определяет критерии социального налогового вычета. Налоговый вычет может быть предоставлен при осуществлении пожертвования, также при оплате за обучение, лечение и по добровольному пенсионному страхованию. Сумма налогового вычета не может быть больше 120 тысяч рублей за один налоговый период.
В своем выступлении на недавнем Гайдаровском форуме заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заметила, что только каждый пятый малоимущий житель России обращается за социальной помощью. Из этого можно сделать вывод о том, что уровень информированности о возможностях социальной защиты невысок.
У нас, конечно, очень маленький размер социальных пособий по сравнению с тем, что должно быть, и их надо как можно скорее повышать. Но даже несмотря на то, что суммы мизерные, гражданам они полагаются, и необходимо лучше информировать их об этом. Не все имеют возможность и время зайти в районные отделы соцзащиты, не все пенсионеры умеют пользоваться интернетом. Должно быть больше информационных передач по телевидению, и органы соцзащиты обязаны сами информировать как можно более широкие слои населения о том, что им полагается по закону. «Организация народного контроля» прилагает усилия для того, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях граждан о социальной защите. Это делается посредством расклеивания средств наглядной агитации, обходов квартир, так мы стараемся донести необходимую информацию для граждан. Также у нас практикуется помощь в составлении необходимых обращений в органы социальной защиты.
В России сложная система социальной защиты. Было бы очень хорошо упростить ее. В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) гражданам следует выдавать анкеты в электронном виде, на основании которых давались бы ответы о возможности получения льгот. Работники районной соцзащиты должны сами узнавать, кто в их районе нуждается в помощи, а не ждать, когда к ним обратятся.
Всю социальную поддержку в районе лучше концентрировать в одном месте, по одному адресу. Граждане не обязаны разбираться в функциях каждого органа.
Ситуация с социальной поддержкой не самая простая, имеется большое количество проблем и противоречий, над разрешением которых необходимо работать, так как только истинно социальное государство может в полной мере обеспечить своим гражданам поддержку и защиту.
Чернышева Наталья, директор АНО "Организация народного контроля".
По сути, нужно понимать, что социальная поддержка представляет собой один из аспектов социальной защиты. Для любого современного государства очень важно быть гарантом нормального существования для всех слоев населения. Оказывая определенную помощь слабозащищенным и уязвимым слоям населения, государство обеспечивает равные условия для доступа к социальным благам.
Система мер социальной поддержки достаточно разнообразна. Можно говорить о следующих ее видах:
- семьям: молодым, малоимущим, многодетным;
- детям, в форме разного рода пособий для семей с детьми, а также набора услуг;
- гражданам за особые заслуги перед Отечеством, в т.ч. ветеранам и инвалидам боевых действий;
- учащимся, пенсионерам, работникам спецгосучреждений и другим категориям граждан, имеющим право на льготы.
Социальная поддержка со стороны государства может быть осуществлена в разных формах: натуральной, денежной, а также в виде услуг и льгот.
Деньгами выплачиваются такие виды социальной поддержки, как разнообразные денежные выплаты, согласно срокам и регламентам; материнский капитал; в денежной форме осуществляются дополнительные выплаты к пенсиям. В денежном виде выплачиваются компенсации, выплаты к особым и памятным датам и пр.
Услуги как форма социальной поддержки предоставляются таким категориям граждан, как лицам, находящимся в трудной ситуации, пожилым людям, лицам, имеющим инвалидность, бездомным и безработным, беженцам, детям-сиротам и пр.
Набор социальных услуг, предусмотренных специально утвержденными перечнями, представляет такой вид поддержки, как натуральная. К этому типу поддержки относятся: обеспечение лекарствами хронических больных, инвалидов, детей согласно утвержденным перечням, возможность получения санаторно-курортного лечения, предоставление бесплатных и льготных проездных билетов на различные виды транспорта.
Льготы бывают весьма разнообразными. В зависимости от категории и региона набор их может различаться.
Социальная поддержка в РФ носит дифференцированный характер. Наряду с федеральными имеются и региональные меры поддержки социально незащищенных граждан.
Социальная поддержка и защита являются важной составляющей внутренней политики государства. В частности, рыночные процессы и новые подходы к экономике показали необходимость появления новых видов социальной поддержки, каковыми можно считать социальную поддержку при ипотеке, а также социальные налоговые вычеты.
Для того чтобы обеспечить доступность жилья, государство предоставляет дотирование процентной ставки, льготные проценты, а также помощь при выплате первоначального взноса, в виде субсидии.
Право на данный вид социальной поддержки имеют семьи, имеющие двух и более детей; молодые ученые и учителя. В зависимости от региона сумма субсидии может серьезно разниться, и в некоторых случаях составить до 70% стоимости жилья.
Статья 219 Налогового кодекса РФ четко определяет критерии социального налогового вычета. Налоговый вычет может быть предоставлен при осуществлении пожертвования, также при оплате за обучение, лечение и по добровольному пенсионному страхованию. Сумма налогового вычета не может быть больше 120 тысяч рублей за один налоговый период.
В своем выступлении на недавнем Гайдаровском форуме заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заметила, что только каждый пятый малоимущий житель России обращается за социальной помощью. Из этого можно сделать вывод о том, что уровень информированности о возможностях социальной защиты невысок.
У нас, конечно, очень маленький размер социальных пособий по сравнению с тем, что должно быть, и их надо как можно скорее повышать. Но даже несмотря на то, что суммы мизерные, гражданам они полагаются, и необходимо лучше информировать их об этом. Не все имеют возможность и время зайти в районные отделы соцзащиты, не все пенсионеры умеют пользоваться интернетом. Должно быть больше информационных передач по телевидению, и органы соцзащиты обязаны сами информировать как можно более широкие слои населения о том, что им полагается по закону. «Организация народного контроля» прилагает усилия для того, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях граждан о социальной защите. Это делается посредством расклеивания средств наглядной агитации, обходов квартир, так мы стараемся донести необходимую информацию для граждан. Также у нас практикуется помощь в составлении необходимых обращений в органы социальной защиты.
В России сложная система социальной защиты. Было бы очень хорошо упростить ее. В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) гражданам следует выдавать анкеты в электронном виде, на основании которых давались бы ответы о возможности получения льгот. Работники районной соцзащиты должны сами узнавать, кто в их районе нуждается в помощи, а не ждать, когда к ним обратятся.
Всю социальную поддержку в районе лучше концентрировать в одном месте, по одному адресу. Граждане не обязаны разбираться в функциях каждого органа.
Ситуация с социальной поддержкой не самая простая, имеется большое количество проблем и противоречий, над разрешением которых необходимо работать, так как только истинно социальное государство может в полной мере обеспечить своим гражданам поддержку и защиту.
Чернышева Наталья, директор АНО "Организация народного контроля".
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:00