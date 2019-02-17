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Упаковку и визуальный стиль поменял энергетический напиток FLASH U

В начале 2019 года состоялось историческое для бренда FLASH UP Energy событие - энергетический напиток полностью обновил визуальный стиль и упаковку - дизайн стал более современным, энергичным и дерзким, а сам энергетик стал еще заметнее и привлекательнее на полке.

FLASH UP является одним из лидеров российского рынка с долей рынка 21%* в быстрорастущей категории безалкогольных энергетических напитков (рост категории за 12 месяцев 2018 года 34%*). Рост объема продаж энергетика по итогам прошлого года составил 14%**. Кроме того, бренд – один из любимых энергетиков у поколения Z***. Однако тенденции рынка требуют изменений и, чтобы двигаться в ногу со временем, бренд FLASH UP полностью обновил визуальный стиль.
Упаковку и визуальный стиль поменял энергетический напиток FLASH U

Сезон в обновленной упаковке встретит вся линейка FLASH UP – изменения коснулись всего визуального образа, который не менялся с 2011 года. Было важно сделать стиль одновременно дерзким и при этом узнаваемым, поэтому была оставлена классическая гамма бренда: салатовый и голубой цвета.

Самое главное в новом визуальном стиле – фирменная пульсирующая вспышка. Она состоит из четких линий и острых углов. Чистые неагрессивные цвета оттеняет черный фон и белые вставки – так логотип лучше виден, а сам энергетик стал заметнее на полке.

Новый визуальный стиль бренда был разработан британским агентством Taxi Studio.

Екатерина Потокина, старший директор по развитию лицензионных, слабоалкогольных и безалкогольных брендов Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Рестайлинг FLASH UP – исторический шаг для бренда, ничего подобного мы раньше не делали. Новый образ идеален для сегодняшнего дня, ведь в мире, где нельзя терять ни секунды времени зря, важно всегда опираться на чью-то поддержку, помощь для воплощения идей в жизнь. Одна из таких опор – FLASH UP. Уверена, что потребители по достоинству оценят новый образ бренда!»

Спенсер Бак– Креативный партнер и основатель, Taxi Studio : «Обновление визуального стиля Flash UP сфокусировано на «пульсе». Он был перерисован и усовершенствован, чтобы стать центром бренда. Желая отразить бесконечную энергию бренда, мы позаботились о том, чтобы визуальная айдентика «пульса» отразилась как на вспомогательной 2D-графике, так и на 3D-структуре бутылки. Все элементы Flash UP теперь движутся в одном ритме».

*данные розничного аудита исследовательской компании Nielsen в объемном выражении в отношении рынков Городской и Сельской России
**по внутренним данным компании, объемы продаж в России
***Поколение Z – термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1995-го года. Представители поколения Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек». Поколение Z интересуется наукой и технологиями, а также искусством.

* * *

FLASH UP – безалкогольный энергетический напиток, который выпускается с 1999 года. Разливается в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Туле. Он содержит кофеин и таурин, а также комплекс витаминов и микроэлементов, подобранных таким образом, чтобы снять усталость и стимулировать физическую активность.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 20:29

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