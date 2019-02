Упаковку и визуальный стиль поменял энергетический напиток FLASH U

FLASH UP является одним из лидеров российского рынка с долей рынка 21%* в быстрорастущей категории безалкогольных энергетических напитков (рост категории за 12 месяцев 2018 года 34%*). Рост объема продаж энергетика по итогам прошлого года составил 14%**. Кроме того, бренд – один из любимых энергетиков у поколения Z***. Однако тенденции рынка требуют изменений и, чтобы двигаться в ногу со временем, бренд FLASH UP полностью обновил визуальный стиль.Сезон в обновленной упаковке встретит вся линейка FLASH UP – изменения коснулись всего визуального образа, который не менялся с 2011 года. Было важно сделать стиль одновременно дерзким и при этом узнаваемым, поэтому была оставлена классическая гамма бренда: салатовый и голубой цвета.Самое главное в новом визуальном стиле – фирменная пульсирующая вспышка. Она состоит из четких линий и острых углов. Чистые неагрессивные цвета оттеняет черный фон и белые вставки – так логотип лучше виден, а сам энергетик стал заметнее на полке.Новый визуальный стиль бренда был разработан британским агентством Taxi Studio.*данные розничного аудита исследовательской компании Nielsen в объемном выражении в отношении рынков Городской и Сельской России**по внутренним данным компании, объемы продаж в России***Поколение Z – термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1995-го года. Представители поколения Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек». Поколение Z интересуется наукой и технологиями, а также искусством.* * *