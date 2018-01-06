Колядки на Рождество 2018: Как правильно колядовать, тексты колядок для детей, короткие смс-поздравления
Колядки на Рождество 2018: традиции и обычаи, как правильно колядовать, тексты колядок, стихи, короткие колядки для детей, короткие смс-поздравления.
Также как и в далёком прошлом, в 2018 году накануне Рождества Христова народ будет колядовать. Как правильно колядовать согласно традициям и обычаям? Какие колядки исполнить детям, что написать в смс для друзей и родственников?
Нашим предкам в праздничные дни колядки заменяли песни, такие как "В лесу родилась ёлочка" и другие новогодние, которые знает каждый ребёнок. Но именно в Рождество человеку хочется максимально приблизиться к настоящим традициям из прошлого, и сделать это совсем не сложно. Надо всего лишь выучить небольшой текст колядки на старославянском языке, нарядиться, придумать образы и распределить роли.
К слову, Святки начинаются с вечера 6 января и продолжаются до 14 января. В этот период можно всем колядовать.
Если придерживаться древних традиций, то вначале колядующие должны спросить разрешения у хозяев дома на колядование. Для этого вспомним "подооконные" колядки (или "надворные"), которые исполняются при подходе ко двору:
Коляда, коляда
Пригласите со двора
В хату к вам сейчас придём
И станцуем и споём
Хозяев прославляем
Счастья вам желаем!
Далее, на следующем этапе, когда хозяева разрешили колядовать, поются праздничные колядки воспевающие Рождество Христово.
И последними гости исполняют колядки с пожеланиями добра хозяевам дома и с просьбой щедро одарить их за весёлое представление.
На сегодняшний день колядование воспринимается как возможность весело провести время, а детям ещё собрать угощения и деньги. Хозяевам следует щедро одаривать колядующих и не скупиться на угощения.
Русская колядка
Пришла коляда
Накануне Рождества
Дайте коровку
Масляну головку.
А дай Бог тому
Кто в этом дому
Ему рожь густа
Рожь ужимиста.
Ему с колосу осьмина
Из зерна ему коврига
Из полузерна - пирог
Наделил бы вас Господь
И житьем и бытием
И богатством.
И создай вам Господи
Ещё лучше того!
Тяпу-ляпу, Скорей дайте коляду!
Тяпу-ляпу,
Скорей дайте коляду!
Ножки зябнут
Я скорей домой побегу
Кто даст -
Тот князь
Кто не даст-
Того в грязь.
Короткие смс-поздравления на Рождество
Также как и в далёком прошлом, в 2018 году накануне Рождества Христова народ будет колядовать. Как правильно колядовать согласно традициям и обычаям? Какие колядки исполнить детям, что написать в смс для друзей и родственников?
Нашим предкам в праздничные дни колядки заменяли песни, такие как "В лесу родилась ёлочка" и другие новогодние, которые знает каждый ребёнок. Но именно в Рождество человеку хочется максимально приблизиться к настоящим традициям из прошлого, и сделать это совсем не сложно. Надо всего лишь выучить небольшой текст колядки на старославянском языке, нарядиться, придумать образы и распределить роли.
К слову, Святки начинаются с вечера 6 января и продолжаются до 14 января. В этот период можно всем колядовать.
Если придерживаться древних традиций, то вначале колядующие должны спросить разрешения у хозяев дома на колядование. Для этого вспомним "подооконные" колядки (или "надворные"), которые исполняются при подходе ко двору:
Коляда, коляда
Пригласите со двора
В хату к вам сейчас придём
И станцуем и споём
Хозяев прославляем
Счастья вам желаем!
Далее, на следующем этапе, когда хозяева разрешили колядовать, поются праздничные колядки воспевающие Рождество Христово.
И последними гости исполняют колядки с пожеланиями добра хозяевам дома и с просьбой щедро одарить их за весёлое представление.
На сегодняшний день колядование воспринимается как возможность весело провести время, а детям ещё собрать угощения и деньги. Хозяевам следует щедро одаривать колядующих и не скупиться на угощения.
Русская колядка
Пришла коляда
Накануне Рождества
Дайте коровку
Масляну головку.
А дай Бог тому
Кто в этом дому
Ему рожь густа
Рожь ужимиста.
Ему с колосу осьмина
Из зерна ему коврига
Из полузерна - пирог
Наделил бы вас Господь
И житьем и бытием
И богатством.
И создай вам Господи
Ещё лучше того!
Тяпу-ляпу, Скорей дайте коляду!
Тяпу-ляпу,
Скорей дайте коляду!
Ножки зябнут
Я скорей домой побегу
Кто даст -
Тот князь
Кто не даст-
Того в грязь.
Короткие смс-поздравления на Рождество