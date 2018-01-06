Колядки на Рождество 2018: Как правильно колядовать, тексты колядок для детей, короткие смс-поздравления

Также как и в далёком прошлом, в 2018 году накануне Рождества Христова народ будет колядовать. Как правильно колядовать согласно традициям и обычаям? Какие колядки исполнить детям, что написать в смс для друзей и родственников?Нашим предкам в праздничные дни колядки заменяли песни, такие как "В лесу родилась ёлочка" и другие новогодние, которые знает каждый ребёнок. Но именно в Рождество человеку хочется максимально приблизиться к настоящим традициям из прошлого, и сделать это совсем не сложно. Надо всего лишь выучить небольшой текст колядки на старославянском языке, нарядиться, придумать образы и распределить роли.К слову, Святки начинаются с вечера 6 января и продолжаются до 14 января. В этот период можно всем колядовать.Если придерживаться древних традиций, то вначале колядующие должны спросить разрешения у хозяев дома на колядование. Для этого вспомним "подооконные" колядки (или "надворные"), которые исполняются при подходе ко двору:Коляда, колядаПригласите со двораВ хату к вам сейчас придёмИ станцуем и споёмХозяев прославляемСчастья вам желаем!Далее, на следующем этапе, когда хозяева разрешили колядовать, поются праздничные колядки воспевающие Рождество Христово.И последними гости исполняют колядки с пожеланиями добра хозяевам дома и с просьбой щедро одарить их за весёлое представление.На сегодняшний день колядование воспринимается как возможность весело провести время, а детям ещё собрать угощения и деньги. Хозяевам следует щедро одаривать колядующих и не скупиться на угощения.Пришла колядаНакануне РождестваДайте коровкуМасляну головку.А дай Бог томуКто в этом домуЕму рожь густаРожь ужимиста.Ему с колосу осьминаИз зерна ему ковригаИз полузерна - пирогНаделил бы вас ГосподьИ житьем и бытиемИ богатством.И создай вам ГосподиЕщё лучше того!Тяпу-ляпу,Скорей дайте коляду!Ножки зябнутЯ скорей домой побегуКто даст -Тот князьКто не даст-Того в грязь.