Сын Виктора Цоя Александр хочет оформить бренд группы «Кино» на своё имя





Согласно документации, товарный знак будет оформлен согласно классу международной классификации товаров и услуг № 41. Благодаря данному разрешению Александр Цой может рассчитывать на публикацию книг, открытие дискотек и ночных клубов, также есть вероятность, что агенство может сотрудничать с художниками, которым будут предоставлять моделей для позирования.Единственный наследник Виктора Цоя, зарегистрировав марку группы «Кино» на своё имя, сможет заниматься написанием сценариев, съёмкой фильмов, записыванием музыки. На данный момент Цой-младший предпочитает не комментировать данную новость. Он также, как и известный исполнитель, связал свою жизнь с музыкой и выполняет функции продюсера, композитора, дизайнера. Недавно Александр Цой выпустил новый трек, презентация которого прошла в микроблоге Instagtram. Стоит отметить, в начале 2020 года поклонников группы «Кино» порадовали ранее неизвестной композицией «Ты мог бы быть героем».