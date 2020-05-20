Сын Виктора Цоя Александр хочет оформить бренд группы «Кино» на своё имя
Сын Виктора Цоя Александр планирует оформить на своё имя бренд группы «Кино». Об этом стало известно после его подачи заявки в Роспатент.
Согласно документации, товарный знак будет оформлен согласно классу международной классификации товаров и услуг № 41. Благодаря данному разрешению Александр Цой может рассчитывать на публикацию книг, открытие дискотек и ночных клубов, также есть вероятность, что агенство может сотрудничать с художниками, которым будут предоставлять моделей для позирования.
Единственный наследник Виктора Цоя, зарегистрировав марку группы «Кино» на своё имя, сможет заниматься написанием сценариев, съёмкой фильмов, записыванием музыки. На данный момент Цой-младший предпочитает не комментировать данную новость. Он также, как и известный исполнитель, связал свою жизнь с музыкой и выполняет функции продюсера, композитора, дизайнера. Недавно Александр Цой выпустил новый трек, презентация которого прошла в микроблоге Instagtram. Стоит отметить, в начале 2020 года поклонников группы «Кино» порадовали ранее неизвестной композицией «Ты мог бы быть героем».
Согласно документации, товарный знак будет оформлен согласно классу международной классификации товаров и услуг № 41. Благодаря данному разрешению Александр Цой может рассчитывать на публикацию книг, открытие дискотек и ночных клубов, также есть вероятность, что агенство может сотрудничать с художниками, которым будут предоставлять моделей для позирования.
Единственный наследник Виктора Цоя, зарегистрировав марку группы «Кино» на своё имя, сможет заниматься написанием сценариев, съёмкой фильмов, записыванием музыки. На данный момент Цой-младший предпочитает не комментировать данную новость. Он также, как и известный исполнитель, связал свою жизнь с музыкой и выполняет функции продюсера, композитора, дизайнера. Недавно Александр Цой выпустил новый трек, презентация которого прошла в микроблоге Instagtram. Стоит отметить, в начале 2020 года поклонников группы «Кино» порадовали ранее неизвестной композицией «Ты мог бы быть героем».
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:30