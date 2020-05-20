Жительница Перми отследила вора по приложению в смартфоне





В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщают о поимке вора, который украл телефон у жительницы Перми. Работница местного зоомагазина оставила гаджет с банковской картой в подсобном помещении местного зоомагазина. Впоследствии она смогла вернуть личные вещи с помощью современных технологий. Для этого потерпевшая воспользовалась специальной программой, которая определила геолокацию устройства.Через несколько минут после кражи сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Воровкой оказалась 34-летняя пермячка, которая незаметно пробралась в зоомагазин. По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Фигурантка дела сейчас находится в следственном изоляторе. Если задержанную признают виновной, то её ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере до 200 тысяч рублей.