АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

Жительница Перми отследила вора по приложению в смартфоне

Продавщица зоомагазина в Перми недавно обнаружила пропажу мобильного устройства и банковской карты. Местной жительнице удалось отследить вора по приложению в смартфоне.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщают о поимке вора, который украл телефон у жительницы Перми. Работница местного зоомагазина оставила гаджет с банковской картой в подсобном помещении местного зоомагазина. Впоследствии она смогла вернуть личные вещи с помощью современных технологий. Для этого потерпевшая воспользовалась специальной программой, которая определила геолокацию устройства.

Через несколько минут после кражи сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Воровкой оказалась 34-летняя пермячка, которая незаметно пробралась в зоомагазин. По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Фигурантка дела сейчас находится в следственном изоляторе. Если задержанную признают виновной, то её ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере до 200 тысяч рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Блогер опубликовал снимки автомобиля ВАЗ-21106 «Желтая…
«Утреннее шпагаттини»: Анастасия Волочкова уселась на испачканную кошками…
Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 миллионов…
Режиссер Владимир Голуб умер на 83-м году…
Анна Исаева о дочери: «Отец Юлии Началовой может исполнить мечту Марианны и сделать из неё…
В автоконцерне Audi назвали даты появления всех новинок в…
Александр Задойнов с супругой Ксенией хотят победить в конкурсе «Свадьба на…
Психологи: Манера вождения может рассказать о комплексах…
Владимир Басов о матери Наталье Фатеевой: «Она всех вычеркивает из своей…
Диетолог Елена Соломатина: Белые полоски на ногтях появляются из-за переизбытка в организме…
Названы способы проверить шины после долгого простоя…
"Дерзко, но симпатично": Елена Степаненко удивила поклонников архивным фото в леопардовых лосинах и…
Специалисты объяснили, почему американцы боялись САУ 2Б1…
Участники шоу «Дом-2» начали бороться с употреблением нецензурной лексики на…
Жительница Перми отследила вора по приложению в…
В России все госуведомления могут перевести в электронный…
«Разбираем состав!»: Андрей Аршавин высмеял футболистов «Зенита», сравнив их с…
Доктор Мясников рассказал о малоизвестных свойствах…
Ученые разработали «суперклей» для автомобильных…
В Южно-Сахалинске группа неизвестных совершила нападение на сотрудника…
Милена Безбородова вернулась в «Дом-2» и призналась Алексею Безусу в…
В США из-за коронавируса люди перестали пользоваться общественными…
Участнику «Дом-2» Никите Барышеву после драки на Острове Любви требуется серьезное…
Американские физики хотят напечатать ядерный реактор на…
Александра Черно обвинила Ольгу Бузову в…
Ученые определили вес облаков и выяснили, почему они не падают на…
Рустам Солнцев о конфликте Бородиной и Бони: «Ненавидят же до одури, а как дошло до раунда - мяфк и…
Стала известна цена всех комплектаций обновленного Nissan…
Просмотреть все новости