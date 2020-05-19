"Вечно молодой": Тарзан сфотографировался обнаженным в душе
Супруг Наташи Королёвой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в микроблоге в Instagram фотографию, на которой предстал полностью обнажённым в душе. Поклонников шокировала такая выходка артиста, а некоторые даже осудили его за это.
Сергей Глушко является одним из самых эпатажных знаменитостей российского шоу-бизнеса. Его страница в одной из соцсетей полнится провокационными снимками, на которых он предстаёт в не совсем обычных образах. Недавно шоумен решил в очередной раз привлечь к себе внимание и опубликовал фотографию, которую сделал на выходе из душа.
Тарзан предстал совершенно обнаженным, лишь прикрывшись занавеской. Артист широко раскрыл рот, изображая пение. Поклонницы по достоинству оценили эпатажную выходку знаменитости. Большинство комментаторов отметили, что Сергей Глушко выглядит очень молодо и свежо. «Вот пример для подражания», «Вы никогда не состаритесь. Это мотивация для меня», «Вечно молодой», — отметили подписчицы шоумена. Однако не все согласились, что подобные фотографии можно выкладывать на всеобщее обозрение. Некоторые пришли к выводу, что это слишком откровенно. «Сергей, эпатаж - Ваше всё», «Мы не можем этим гордиться», — сообщили поклонники.
Сергей Глушко является одним из самых эпатажных знаменитостей российского шоу-бизнеса. Его страница в одной из соцсетей полнится провокационными снимками, на которых он предстаёт в не совсем обычных образах. Недавно шоумен решил в очередной раз привлечь к себе внимание и опубликовал фотографию, которую сделал на выходе из душа.
Тарзан предстал совершенно обнаженным, лишь прикрывшись занавеской. Артист широко раскрыл рот, изображая пение. Поклонницы по достоинству оценили эпатажную выходку знаменитости. Большинство комментаторов отметили, что Сергей Глушко выглядит очень молодо и свежо. «Вот пример для подражания», «Вы никогда не состаритесь. Это мотивация для меня», «Вечно молодой», — отметили подписчицы шоумена. Однако не все согласились, что подобные фотографии можно выкладывать на всеобщее обозрение. Некоторые пришли к выводу, что это слишком откровенно. «Сергей, эпатаж - Ваше всё», «Мы не можем этим гордиться», — сообщили поклонники.