Артиллеристы армии Западного военного округа получили 10 модернизированных гаубиц «Мста-СМ2»





Эксперты считают, что с помощью глубокой модернизации парка вооружения артиллерийских дивизионов будет усилена боевая возможность объединения в рамках проведения оборонительных или наступательных занятий. Сами же мотострелковые и танковые подразделения получат дополнительные возможности во время учений. Основной задачей гаубицы «Мста-СМ2» является уничтожений артиллерийской или минометной батареи, бронетехники и средств ПРО/ПВО.Основой огневой мощи гаубицы является 152-мм орудие 2А65, способное выпускать до 10 снарядов в минуту, что превышает показатель других артиллерийских систем. Подобный результат достигнут благодаря обновленной конструкции механизма заряжания, подытожили в пресс-службе ЗВО.