Артиллеристы армии Западного военного округа получили 10 модернизированных гаубиц «Мста-СМ2»
Благодаря государственному оборонному заказу артиллерийским подразделениям общевойсковой армии Западного военного округа из Брянской области предоставили 10 новых самоходных гаубиц 2С33 «Мста-СМ2». Уже через несколько недель военнослужащие смогут освоить модернизированную версию данного оружия.
Эксперты считают, что с помощью глубокой модернизации парка вооружения артиллерийских дивизионов будет усилена боевая возможность объединения в рамках проведения оборонительных или наступательных занятий. Сами же мотострелковые и танковые подразделения получат дополнительные возможности во время учений. Основной задачей гаубицы «Мста-СМ2» является уничтожений артиллерийской или минометной батареи, бронетехники и средств ПРО/ПВО.
Основой огневой мощи гаубицы является 152-мм орудие 2А65, способное выпускать до 10 снарядов в минуту, что превышает показатель других артиллерийских систем. Подобный результат достигнут благодаря обновленной конструкции механизма заряжания, подытожили в пресс-службе ЗВО.
Эксперты считают, что с помощью глубокой модернизации парка вооружения артиллерийских дивизионов будет усилена боевая возможность объединения в рамках проведения оборонительных или наступательных занятий. Сами же мотострелковые и танковые подразделения получат дополнительные возможности во время учений. Основной задачей гаубицы «Мста-СМ2» является уничтожений артиллерийской или минометной батареи, бронетехники и средств ПРО/ПВО.
Основой огневой мощи гаубицы является 152-мм орудие 2А65, способное выпускать до 10 снарядов в минуту, что превышает показатель других артиллерийских систем. Подобный результат достигнут благодаря обновленной конструкции механизма заряжания, подытожили в пресс-службе ЗВО.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:58