Apple разработает круглые QR-коды для iOS 14

Журналисты The Verge выяснили, что приложение Gobi предоставит владельцам устройств с iOS 14 расширенный функционал и возможность работы с дополненной реальностью. Одной из главных особенностей программы является возможность считывания данных с необычных по оформлению QR-кодов. Речь идет как о традиционных монохромных, так и цветных оптических метках круглой формы. Разработчики пока не сообщают, с помощью какого софта будут создаваться подобные коды.«Файлы в Gobi имели QR-коды, которые открывали порталы Mac Pro и Apple Watch, фильм Star Wars: Rogue One в iTunes Store и сайт для регистрации карты Starbucks», - проинформировал инсайдер из TechCrunch Джош Констайн. Приложение также позволит получать скидки в различных заведениях с учётом геолокации гаджета. Другой новинкой следует назвать программу Find My, которая использует различные звуки и сценарии вибрации в зависимости от расстояния до девайса.