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Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро отмечает день рождения

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро является уругвайской актрисой и певицей. Знаменитость 19 мая отмечает день рождения, ей исполняется 43 года.

С 2011 года Наталия Орейро является Послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай). Актерское мастерство она начала постигать в возрасте 8 лет, а уже в 12 лет её пригласили для съемки в рекламных роликах. В России актриса запомнилась телезрителям по сериалу «Дикий ангел», в котором исполнила главную роль Милагрос. У Наталии Орейро также есть чувство стиля, поскольку для выхода в свет она выбирает яркие необычные наряды. Артистка очень любит сладкое, особенно шоколад.

Во время одного из визитов в РФ знаменитость рассказала, что «Алёнка» - это самая вкусная сладость, которую она когда-либо пробовала. Исполнительницу на родине именуют «аргентинской Дженнифер Лопес». Несмотря на то, что она является уроженкой Уругвая, в Аргентине ее считают своей. Актриса также имеет и другое прозвище – «Ураган по имени Орейро». Правда, информация о том, откуда оно взялось, отсутствует, но звезда его не воспринимает всерьез. Наталии Орейро нравится читать поэзию. Она отдаёт предпочтение классике. Ежегодно артистка преподносит своему отцу рисунок с героями сказки «Красная Шапочка» в качестве подарка. Поклонники знаменитость отмечают, у него накопилась целая коллекция подобных картинок.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:24

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