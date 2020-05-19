В России отмечается День Иова-горошника: Что нельзя и можно делать в этот праздник





Преподобный Иов прославился в народе, как «Горошник». В древности его по неизвестным причинам стали называть покровителем огорода. В День Иова-Горошника нельзя ссориться с родными, сеять горох рано утром и бесцельно топтаться по росе, обладающей особой силой. Девушки должны собрать ценные капли на полотенце и произнести заранее заученный любовный заговор. Высушенный на ветру рушник отдается возлюбленному. Категорически запрещается лежать без дела на кровати, лучше провести день с пользой, которая принесет благополучие. Беременным не рекомендуется гладить по голове чужих детей, а иначе не рожденный малыш забеспокоится.В древности считалось, что поднявшийся после рассвета туман и обильная роса сулят хорошую погоду. Осы, строящие гнезда в открытой местности, предупреждают о сыром лете. Появившиеся на клене сережки говорят о приходе времени для сева свеклы. Если белый кролик перебежит дорогу, беды не миновать. Аналогичные проблемы принесет и севшая на крыльцо ворона.С наступлением «Горошника» люди сажали огурцы и горох, при этом шептали заговор на хороший урожай. Лучшим временем для сева семян считался закат, во время которого воробьи не увидят и не склюют ценные зерна. В теплых регионах сажали тыкву и бобы. До современных времен не сохранились придания, которые могли бы объяснить, почему преподобного считали святым, покровительствующим огородам и гороху. Возможно, потому что в те годы культура являлась лекарством, добавкой для чая, основой для каши и пюре.