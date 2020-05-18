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Специалисты рассказали, в каком случае необходима замена глушителя

Замена глушителя является одной из самых распространенных услуг, встречающихся в любом автосервисе. Специалисты рассказали, как водитель сможет сам понять, что ему необходимо срочно осуществить данную процедуру.
Специалисты рассказали, в каком случае необходима замена глушителя

Самым главным признаком является «рев» из-под днища транспортного средства. В целом, регулярная замена глушителя не является удивительным делом, так как он входит в состав выхлопной системы, которая и так испытывает высокие нагрузки. При нахождении неисправностей шум и рев не самый опасный признак, подчеркивают эксперты, ведь пострадать может и мотор. Не стоит забывать, что данная процедура осуществляется и для безопасности пассажиров и водителя. При поломке люди в салоне могут надышаться очень токсичными газами.

Специалисты советуют доверить ремонт только доверенным людям. В противном случае есть вероятность получить обратно не только неисправную деталь, но и автомобиль, находящийся в аварийно-опасном состоянии. Выхлопную систему машины также следует отремонтировать, если заметны следующие признаки: увеличенный расход топлива, шум при работе мотора или неприятные запахи при включенном двигателе.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:07

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