В ЕАЭС упростили правила перевозки непродовольственных товаров и пищи





Предложение об упрощении требований во время транспортировки продуктов и непродовольственных товаров было выдвинуто Россией. В дальнейшем это решением коснется всех внутренних рынков стран ЕАЭС. К слову, не так давно в департаменте функционирования внутренних рынков ЕЭК отметили, что РФ хочет предъявить новые правила к перевозке продуктов.Например, можно перевозить различные группы продукции одновременно. Впрочем, для этого необходимы условия, которые исключат их соприкосновение или загрязнения, отметили эксперты. В итоге согласование российских санитарных правил с нормами технических регламентов ЕАЭС было успешно завершено, заявили представители ведомства.