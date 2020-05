В США встревожены боевыми возможностями экраноплана «Чайка»

Авторы статьи, появившейся в We Are the Mighty, назвали «Чайку» новейшим судном на динамической подушке, способным стать «каспийским монстром». Военные могут использовать экраноплан в своих целях, например, для транспортировки противокорабельного оружия.«Чайка» поступит на вооружение в этом году. Ее оснастят противокорабельными системами, такими как BrahMos, служащими для поражения наземных и морских объектов в радиусе 500 метров. Одновременно экраноплан может перевозить 9 тонн груза и 100 солдат. Скорость движения при этом составит 450 км/час по воде, равнине или льду.Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг, рассказал, что в рамках госпрограммы армия РФ возьмет на баланс экраноплан. Новое судно подойдет для охраны Северного морского пути, Каспийского и Черного морей, передает newinform.com