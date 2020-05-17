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Альтернативное жюри из звезд России определило место Little Big на «Евровидении 2020»

В субботу, 16 мая, отгремело телевизионное шоу «Евровидение: Europe Shine a Light», которое было организовано в качестве замены традиционному «Евровидению». Как известно, песенный фестиваль был отменен по причине пандемии COVID-19, однако телезрителям была предложена его альтернативная версия. Альтернативное жюри из звезд России определило место Little Big.
Альтернативное жюри из звезд России определило место Little Big на «Евровидении 2020»

В 2020 году должен был состояться 65-й юбилейный конкурс песни «Евровидение». Грандиозное событие планировалось провести в Нидерландах, но поскольку мир охватила пандемия COVID-19, его поклонникам пришлось довольствоваться телеверсией. Утешительное шоу не выбрало триумфатора, поэтому поклонники знаменитого песенного фестиваля продолжают спорить в социальных сетях о том, кто одержал победу. В разных странах появляются альтернативные версии жюри, не стала исключением и Россия. Журналисты «МК» опросили самых популярных отечественных исполнителей, которые назвали первую тройку победителей.

Дима Билан отдал первое место Виктории из Болгарии. Второе досталось мальтийской певице Дестини Чукуньере, а третье - певцу Gjon’s Tears из Швейцарии. Анита Цой отдала золото российской группе Little Big, серебро - литовцам The Roop, бронзу - Gjon's Tears. Лена Катина решила не брать российского представителя в расчет. По ее версии, первое место должно было достаться группе The Mamas из Швеции, второе - румынской певице Roxen, третье - швейцарскому исполнителю Gjon's Tears. Ольга Бузова считает, что первенство могло достаться Little Big. Второе место артистка отдала Наталье Гордиенко из Молдовы, а третье - Болгарии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:45

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