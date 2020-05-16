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«Черемухины холода»: Приметы и поверья, связанные с деревом

Май является временем, когда цветет черемуха. Эксперты рассказали о некоторых поверьях и приметах, связанных с деревом.

С древних времен растение применялось в лечебных целях. Самая известная из примет, имеющих связь с деревом, означает, что цветение сообщает о приближении заморозков. Тем не менее в некоторых случаях «черемухины холода» связывают с тем, что ощутившие ожидаемые потоки холодного воздуха вредители прячутся, поэтому она полностью расцветает. Другое поверье говорит: при цветении черемухи солнцу сложнее прогревать землю. В осеннее время года, когда приходит бабье лето, деревья сбрасывают листья, по причине чего жара возвращается, ведь площадь нагрева почвы возрастает. Люди считают, что черемуха зацветает после промежутка высокой Луны.

Данное дерево цветет в наиболее благоприятный период для посева картофеля и пшена, поэтому его считают ориентиром для садоводов. В случае долгого цветения черемухи пчелы могут быть более активными. Также следует ждать хорошего урожая. Согласно иной примете, чем раньше произойдет данное событие, тем жарче будет летняя пора.

Для любителей рыбалки оно составляет не меньшую важность, поскольку цветение сигнализирует о начале открытия сезона. Так как в это время наблюдается жор, рыбаков ожидает удачный улов. Дерево предпочитают сажать подальше от жилья. Принято считать, что при врастании корней под основание дома его жители будут часто ссориться.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:55

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