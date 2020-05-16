Врачи нашли способ победы над детской деменцией





Причиной детской деменции считается генная мутация, приводящая к накоплению воскового вещества в нервных клетках, которые постепенно отмирают. Общим для всех 13 видов болезни является то, что у пациентов к восьмилетнему возрасту проявляется психическое расстройства, из-за чего они теряют способность читать и писать, а с течением времени их личность меняется. Больные с данной формой недуга умирают в возрасте 20-30 лет, утрачивая к этому времени способность говорить и моторные навыки. От детской деменции уже разработана энзимозаместительная терапия, которая показала положительное влияние. В частности, более половины пациентов не ощутили ухудшения, что говорит о ее безопасности.В Бостоне разработали специальный тип терапии для деменции с вариантом CLN7, в результате которого ребенок почти избавился от частых и тяжелых приступов. Ученые уверены, что фармацевтические компании приступят к дальнейшим исследования препаратов от этой болезни, оценив новый подход.