Медики рассказали о пользе семян льна для очищения кишечника





Семена льна помогают быстро избавиться от запоров и очистить кишечник, а также благоприятно воздействуют на печень. Несмотря на слабительный эффект, их можно принимать ежедневно стандартными порциями. Сразу после попадания в желудок этот продукт набухает и впитывает в себя вредные вещества. Затем масса проникает в кишечник, где бережно очищает стенки от накопленных шлаков. Регулярный приём семян льна поможет ускорить обменные процессы в организме, а также избавиться от вирусов и грибков.Этот продукт можно употреблять для стимуляции работы мозга, улучшения состояния кожи и нормализации сахара в крови. Кроме того, семена льна способствуют заживлению ран и язв в кишечнике.