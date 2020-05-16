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Катя Лель нарушила самоизоляцию ради похода в баню

Катя Лель нарушила самоизоляцию ради оздоровительных процедур в спа-комплексе. По словам певицы, баня укрепляет иммунитет, а значит не стоит бояться заразиться во время таких «выходов в свет».

Во время карантина, пока на проведение концертов и прочих массовых мероприятий наложен запрет, многие представители общественного шоу-бизнеса переквалифицировались в блогеров. Нечто похожее произошло и с Катей Лель, которая в последнее время куда активнее чем раньше ведет свою страницу в Instagram.

Однако, в отличии от других артистов, певица не просто делится событиями своей жизни, но и публикует онлайн-трансляции бесед с йогами, контактерами с внеземными цивилизациями и теми, кто имел опыт общения с инопланетными существами. Подобные видео знаменитость чередует с семейными фото и раритетными записями своих выступлений.

Недавно в Instagram-аккаунте Кати Лель появился пост, который несколько выбивается из общей тематики страницы. Если раньше звезда эстрады не особенно затрагивала тему пандемии и карантина, то теперь по фото из бани стало ясно, что мер безопасности артистка не придерживается. Певица не видит ничего плохого в том, чтобы ради оздоровительных процедур в спа-комплексе нарушить правила самоизоляции, так как «парилка», «мёд с чаем и разговоры по душам укрепляют иммунитет».

В подписи к снимку из бани, на котором Лель запечатлена с супругом, она призвала подписчиков «ничего не бояться», намекая на отсутствие реальной опасности пандемии. Эту позицию знаменитости фанаты тут же поддержали, отметив, что благодаря практике по ее эфирам с целительными методиками они могут не опасаться за свое здоровье.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:04

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