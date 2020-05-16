Ученые выяснили, что кошки могут видеть сны аналогично людям





Если обратится к кошкам, они реагируют мгновенно, так как не спят, а дремлют. Также существует фаза неглубокого сна у животных, когда помешать сну может только громкий звук. При полном расслаблении мышц наступает фаза глубокого сна, когда могут быть судороги по телу. В этот момент кошачий мозг пребывает в тонусе.По словам ученых, сны кошка может видеть во время фазы «REM» или быстрого сна. В этот момент домашний питомец может двигать лапами, как будто убегает. При этом сердцебиение у животного учащается, повышается температура и эмоциональный фон. В основе снов кошек лежат те же факторы, что и у людей: фантазии, желания и воспоминания. Возможно, в будущем ученым удастся проникнуть в подсознание животных и увидеть картины, появляющиеся во время сна.