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Ученые выяснили, что кошки могут видеть сны аналогично людям

Кошки основную часть своей жизни спят, при этом, могут вздрагивать или мяукать, как будто им что-то снится. Ученые выяснили, что домашние любимцы не отличаются в данной ситуации от людей.
Ученые выяснили, что кошки могут видеть сны аналогично людям


Если обратится к кошкам, они реагируют мгновенно, так как не спят, а дремлют. Также существует фаза неглубокого сна у животных, когда помешать сну может только громкий звук. При полном расслаблении мышц наступает фаза глубокого сна, когда могут быть судороги по телу. В этот момент кошачий мозг пребывает в тонусе.

По словам ученых, сны кошка может видеть во время фазы «REM» или быстрого сна. В этот момент домашний питомец может двигать лапами, как будто убегает. При этом сердцебиение у животного учащается, повышается температура и эмоциональный фон. В основе снов кошек лежат те же факторы, что и у людей: фантазии, желания и воспоминания. Возможно, в будущем ученым удастся проникнуть в подсознание животных и увидеть картины, появляющиеся во время сна.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:30

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