Российские ученые создали схему шифрования данных IoT-устройств





По данным экспертов хакеры могут совершить взлом данных, которыми обмениваются IoT-девайсы, ведь даже наиболее «умные» устройства транслируют пакеты информации, когда происходит включение либо отключение электричества. Соответственно, злоумышленник имеет возможность рассчитать отрезок времени, когда собственники дома отсутствуют, после чего совершить проникновение в чужую квартиру.Эксперты предлагают не собирать все потоки данных в едином «облаке», а использовать совершенно иную схему для шифрования. Она сможет помочь в расположении частей информации в нескольких хранилищах, являющихся собственностью нескольких человек. Соответственно, перехват части данных не позволит провести восстановление сведений из частичного пакета. В случае сбоев новый подход даст возможность собрать резервные показатели из других хранилищ. Ученые рассчитывают провести проверку функциональности новой схемы в стрессовых условиях эксплуатации для проверки её надежности.