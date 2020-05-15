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Российские ученые создали схему шифрования данных IoT-устройств

Ученые из ЮУрГУ создали схему шифрования и сохранения информации для IoT-устройств. Российские специалисты открывают возможность защитить транслируемые данные от киберпреступников.
Российские ученые создали схему шифрования данных IoT-устройств

По данным экспертов хакеры могут совершить взлом данных, которыми обмениваются IoT-девайсы, ведь даже наиболее «умные» устройства транслируют пакеты информации, когда происходит включение либо отключение электричества. Соответственно, злоумышленник имеет возможность рассчитать отрезок времени, когда собственники дома отсутствуют, после чего совершить проникновение в чужую квартиру.

Эксперты предлагают не собирать все потоки данных в едином «облаке», а использовать совершенно иную схему для шифрования. Она сможет помочь в расположении частей информации в нескольких хранилищах, являющихся собственностью нескольких человек. Соответственно, перехват части данных не позволит провести восстановление сведений из частичного пакета. В случае сбоев новый подход даст возможность собрать резервные показатели из других хранилищ. Ученые рассчитывают провести проверку функциональности новой схемы в стрессовых условиях эксплуатации для проверки её надежности.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:00

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