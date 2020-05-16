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Дарина Эрвин пожаловалась на нехватку внимания на самоизоляции

Дарина Эрвин пожаловалась подписчикам на нехватку внимания во время самоизоляции. Соответствующую публикацию супруга Александра Цекало разместила в Instagram.
Дарина Эрвин пожаловалась на нехватку внимания на самоизоляции

По словам художницы, ей не хватает того периода, когда она могла публично излучать свою сексапильность. Судя по всему, так на Дарину Эрвин повлиял карантин. Возможно ей не хватает внимания мужа. Молодая жена продюсера устала каждый день находиться взаперти и хочет выйти на улицу, чтобы удивлять проходящих мимо людей своими внешними данными. Большинство поклонников с пониманием отнеслись к словам знаменитости, ведь она никогда не упускала возможности продемонстрировать общественности свою фигуру.

В то же время сам Цекало, видимо, всем доволен. Не так давно Эрвин рассказывала фолловерам, что не обладает выдающимися кулинарными способностями, однако хороша в постели.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:00

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