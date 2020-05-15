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Звезды «Дома -2» Безус и Саленко разбили друг другу лица во время поединка

Лёша Безус и Захар Саленко во время поединка разбили друг другу лица. Однако эта схватка могла закончиться для звезд «Дома-2» более серьезными травмами.
Звезды «Дома -2» Безус и Саленко разбили друг другу лица во время поединка

Знаменитости решили организовать на Поляне драку на перчатках. Тем не менее простое развлечение превратилось в реальный бойцовский поединок, поскольку парни набросились друг на друга и не отвечали на призывы других звезд «Дома-2» остановиться. На данный момент неясно, что стало причиной подобной агрессии Безуса и Саленко. Перед сражением Даня Сахнов назвал ребятам основное правило – не бить лежачего. Далее он предупредил, что участники схватки обязаны остановиться после первой крови. Вот только они продолжили бить друг другу лица.

Герои телестройки нарушили запрет и повалились на землю. Свидетели этого поединка — Никита Уманский и Максим Моргенштерн — разнимали парней.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:00

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