Звезды «Дома -2» Безус и Саленко разбили друг другу лица во время поединка





Знаменитости решили организовать на Поляне драку на перчатках. Тем не менее простое развлечение превратилось в реальный бойцовский поединок, поскольку парни набросились друг на друга и не отвечали на призывы других звезд «Дома-2» остановиться. На данный момент неясно, что стало причиной подобной агрессии Безуса и Саленко. Перед сражением Даня Сахнов назвал ребятам основное правило – не бить лежачего. Далее он предупредил, что участники схватки обязаны остановиться после первой крови. Вот только они продолжили бить друг другу лица.Герои телестройки нарушили запрет и повалились на землю. Свидетели этого поединка — Никита Уманский и Максим Моргенштерн — разнимали парней.