В Сибири почти 46 тысяч лет назад обитал рогатый жаворонок
В северо-восточной части Сибири около 46 тыс. лет назад обитал рогатый жаворонок. Ученые смогли тщательно исследовать хорошо сохранившиеся останки птицы.
Останки древнего жаворонка удалось обнаружить недалеко от Белой горы около двух недель назад, однако лишь недавно палеонтологам удалось завершить исследование. Ученые уверены, что птица сохранилась в хорошем состоянии только потому, что пролежала 46 тыс. лет в районе, где сохраняется вечная мерзлота. Эта особь была идентифицирована как рогатый жаворонок, а генетический анализ показал, что популяция, к которой она принадлежала, имеет связь с двумя известными сегодня подвидами. Одного из них можно встретить в Монголии, второго — в Сибири.
Находка поможет дать объяснение не только эволюции многих подвидов жаворонков, но и определить факторы климатических сдвигов на планете. Эксперты изучат этапы превращения степей в лесные и тундровые массивы во время последнего ледникового периода.
Останки древнего жаворонка удалось обнаружить недалеко от Белой горы около двух недель назад, однако лишь недавно палеонтологам удалось завершить исследование. Ученые уверены, что птица сохранилась в хорошем состоянии только потому, что пролежала 46 тыс. лет в районе, где сохраняется вечная мерзлота. Эта особь была идентифицирована как рогатый жаворонок, а генетический анализ показал, что популяция, к которой она принадлежала, имеет связь с двумя известными сегодня подвидами. Одного из них можно встретить в Монголии, второго — в Сибири.
Находка поможет дать объяснение не только эволюции многих подвидов жаворонков, но и определить факторы климатических сдвигов на планете. Эксперты изучат этапы превращения степей в лесные и тундровые массивы во время последнего ледникового периода.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:09