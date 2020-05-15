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Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года

Появились сведения о новинках «АвтоВАЗа» на период до 2028 года. Ещё 2 года назад сообщалось о намерении российской компании выпустить на рынок 26 новых моделей.
Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года

После этого никаких официальных сведений о том, какие именно премьеры должны быть подготовлены, не было. При этом в интернете появились слухи, в которых указывается на возможные решения производителя. В частности, эксперты обратили внимание на слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Он сообщил, что имеется инициатива о включении в госпрограмму «Семейный автомобиль» моделей транспорта, которые предусматривают расположение в салоне 7 человек. При этом ценник такого авто должен находиться в пределах 1,5 млн рублей.

В списке особых инвестиционных договоров от 12 февраля текущего года появились необычные обновления. От имени Минпромторга указывается, что на время 2021-2028 гг. планируется сборка ряда новых версий авто от марки Lada. В этот перечень включены продукты B Family, Compact SUV2, New B Segment1, Lower C Segment, New B family, Compact SUV1, B Segment1.

«Можно сделать предположение, что имя Lower C Segment имеет отношение к Vesta нового поколения, тогда как New B family указывает на авто с салоном на 7 мест. Вероятно, Compact SUV1 и SUV2 являются новинками сегмента кроссоверов, которые появятся на российском рынке под маркой Lada», - указывают сотрудники Колёса.ру.


На минувшей неделе в базе данных Роспатента разместили 3 новых коммерческих наименования, присоединённых к «АвтоВАЗу». Имена Kayna, Tensa, а также Forta были оформлены в паре с маркой Lada и отдельно от неё. На основании этого можно прийти к выводу, что впоследствии именно такое имя будет предоставлено новым моделям отечественного бренда.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:17

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