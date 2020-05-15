В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного века

«Сооружение изначально строилось на суше с погруженными в воду каменными сваями. Возможно, к пристани подходили плоты и лодки, спускавшиеся вниз по реке. Рядом с ней нашли останки нескольких плавательных средств без парусного механизма. Скорее всего, они приводились в движение примитивными веслами», - рассказала Анналиса Кристи из Университетского колледжа Дублина.





Пристань расположена рядом с мегалитом Ньюгейндж. Постройку, выполненную из обточенных камней, со временем затопило, так как река вышла из берегов и расширила свое русло. Там же находились и останки древних лодок, по конструкции лишь отчасти напоминающих современные аналоги.Ученые также установили, что река Бойн могла быть главным связующим звеном в древней Ирландии. По ней сплавляли лес к поселкам, находившимся ниже. По словам специалистов, в период неолита только в некоторых регионах уже использовались примитивные лодки. Ранее считалось, что на территории современной Ирландии не было мореплавателей.