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В Ирландии археологи нашли древнюю пристань для кораблей каменного века

Ученые из Университетского колледжа Дублина нашли в Ирландии древнюю пристань для кораблей, которую построили в каменном веке. По словам специалистов, жители неолита могли быть мореплавателями, что противоречит существующим теориям.

Пристань расположена рядом с мегалитом Ньюгейндж. Постройку, выполненную из обточенных камней, со временем затопило, так как река вышла из берегов и расширила свое русло. Там же находились и останки древних лодок, по конструкции лишь отчасти напоминающих современные аналоги.
«Сооружение изначально строилось на суше с погруженными в воду каменными сваями. Возможно, к пристани подходили плоты и лодки, спускавшиеся вниз по реке. Рядом с ней нашли останки нескольких плавательных средств без парусного механизма. Скорее всего, они приводились в движение примитивными веслами», - рассказала Анналиса Кристи из Университетского колледжа Дублина.

Ученые также установили, что река Бойн могла быть главным связующим звеном в древней Ирландии. По ней сплавляли лес к поселкам, находившимся ниже. По словам специалистов, в период неолита только в некоторых регионах уже использовались примитивные лодки. Ранее считалось, что на территории современной Ирландии не было мореплавателей.

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Наука / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:36

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