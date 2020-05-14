«Самый скучный пазл в мире»: Компания Heinz рассмешила пользователей Сети





Американская продовольственная фирма Heinz анонсировала выпуск собственного пазла в соцсети Instagram. Будущую игру руководство корпорации назвало «самой затяжной головоломкой в мире». Набор состоит из 570 красных деталей в тон легендарного кетчупа. Топ-менеджер Heinz Tomato Ketchup Дэвид Чалберт сообщил, что его команда хотела подарить «улыбку» людям во время пандемии COVID-19. Представитель компании считает, что полностью красная головоломка кажется идеально подходящей для этой цели.Некоторые юзеры отмечают, что хотя края пазла собрать довольно легко, то центр станет более трудной задачей. По словам комментаторов, пазл получился не столько сложным, сколько «занудным». В пресс-службе Heinz на подобные заявления отвечают, что в период, когда у людей появилось большое количество свободного времени, а популярность пазлов значительно выросла - бренд решил совместить два этих фактора. Поэтому с поставленной задачей производитель справился.